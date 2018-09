In vielen Kulturen leben auch heute noch die Menschen in einer Gemeinschaft mit wilden Tieren. Der Wolf will keine kleinen Kinder fressen oder aus Ärger über den Menschen seine Schafe zerbeißen. Der Wolf braucht lediglich Nahrung zum Überleben. Wenn für einen ordentlichen Herdenschutz gesorgt wird, wird sich der Wolf das Wild als Nahrung holen und diese Vorgehensweise auch an seine Familie/Nachkommen weitergeben.

Welche Spezialausbildung in Sachen Wölfe hat Herr Daniel Heindl (Wolfbeauftragter) von der Landwirtschaftskammer? Die Politiker „heulen“ mit der Bevölkerung mit, anstatt sich ernsthafte Lösungsvorschläge zu überlegen und Fachleute zurate zu ziehen. Der Wolf ist nicht erst seit gestern wieder im Land. Die Republik Österreich ist zur Einhaltung von EU-Naturschutzvorgaben verpflichtet, denen sie einst selbst zugestimmt hat.

Peter Hanko, Schwarzenau (Bezirk Zwettl)

Leserbrief zum NÖN-Artikel „Jagen beliebt wie nie zuvor“ in der NÖN-Landeszeitung Woche 34/2018.