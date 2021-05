Vielen Mitbürgern ist vielleicht bekannt, dass täglich das Ausmaß von 27 Fußballfeldern (!) in Österreich „versiegelt“ wird. Dagegen hat sich eine Initiative gebildet. Dass man nicht weiter versiegeln, sondern bestehende Bauflächen ausnutzen soll, hat sich schon in manche Rathausstube – die Gemeinden sind es ja, die die Flächenwidmung festlegen – durchgesprochen. Bis in das Stockerauer Rathaus ist diese Trendwende noch nicht vorgedrungen. Rechnen kann man dort auch nicht.

Ich beweise, warum: Es gibt die Erdoberfläche und es gibt „versiegelte Flächen“. Wenn man daher eine Fläche durch Umwidmung versiegelt, das damit rechtfertigt, woanders Bäume zu pflanzen, dann wird die versiegelte Fläche dennoch mehr. Denn dort, wo die Bäume gepflanzt werden, ist und bleibt sowieso eine unversiegelte Fläche. Auf Beton oder Asphalt wachsen halt noch keine Bäume. Das dient nur zur Beruhigung der grünbewegten Mitbürger. Unter nicht versiegelt verstehe ich auch Wiesen, Felder oder verbuschte Flächen. Die Argumentation der Frau Bürgermeister entspricht nicht dem Stand der Wissenschaft und ist hinkend. Sie ist auf jeden Fall nicht nachvollziehbar.

Die Feststellung des Stadtrates Dr. Koll, wonach es bei Nichtverkauf in Stockerau finster wird, kann man glauben oder auch nicht. Unbestritten ist, dass die EVN und ihr Netzbetreiber einen gesetzlich verbrieften Versorgungssicherungsauftrag haben. Bei Einhaltung desselben kann es nicht finster werden. Für mich sieht das so aus: Eine „schwarze Gemeinde“ verkauft an eine „schwarze Landesgesellschaft“. In vielleicht zehn Jahren beginnt das gleiche Spiel. Die Umspannanlage muss erweitert werden. Wenn das nicht möglich ist, dann wird es in Stockerau finster – damit kann man jahrzehntelang hausieren gehen. Auch dann, wenn in zehn Jahren andere Entscheidungsträger im Rathaus sitzen würden.

Die gebürtigen Stockerauer – so wie ich – erinnern sich noch da ran, wie vor der Zusammenlegung von NEWAG und NIOGAS zur EVN dort, wo sich jetzt die Stadtwerke niedergelassen haben, das Umspannwerk stand. Hätte die EVN eine Planung betrieben, hätte sie gewusst, dass sich alles ausbreitet und mehr, aber nicht weniger wird, und sich den Grund behalten. Damit hätten wir keine heutige Debatte über die Abtretung einer Teilfläche der Marienhöhe. Die Stadtwerke kann man sicher anderswo konzentrieren, ohne Neuwidmung von Bauflächen. Ich bin sicher kein Grüner, aber deren Vorschlag einer Aussiedlung des Umspannwerks auf dem Areal der Deponie kann man etwas abgewinnen. Dort liegt ein unproduktiver Grund, wo sich niemals wer ansiedeln wird. Dort kann man nur Zweckbauten hinstellen. Dort wären auch Erweiterungsflächen vorhanden.

In Stockerau will man keine Nachverdichtung im Stadtzen trum. Gleichzeitig wird aber in der Peripherie fleißig umgewidmet (großvolumiger Wohnbau hinter dem Erholungszentrum u.v.a.m.). Der Trend in Österreich geht aber in eine andere Richtung. Hoffentlich wird man das bald auch in der Gemeindestube erkennen!

Franz Huber, 2000 Stockerau

