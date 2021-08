Seit der erleichterten Maßnahmen in der Pandemiezeit finden wieder mehr Veranstaltungen, Eröffnungen und Vorträge statt. Nun stelle ich aber fest, das Wort „Miteinander“ kann man verschieden interpretieren. Unsere Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist stolz auf das Miteinander, unser Bürgermeister von Wieselburg-Land Karl Gerstl ist ebenso stolz auf das Miteinander in der Gemeinde. Nur: Bei der Eröffnung der Umfahrung Wieselburg oder der Gleichenfeier Kindergarten Mühling waren keine SPÖ-Mandatare oder Abgeordnete zu sehen. Mein Verständnis ist: Wir zahlen alle Steuern, egal welche politische Farbe, und wir stimmen auch großteils für diese Vorhaben gemeinsam ab. Aber in den Medien taucht dann nur eine Partei auf.

Ich will den Mitmenschen nur sagen, es arbeiten auch Vertreter anderer Parteien bei den Projekten und Vorhaben mit und bringen auch ihre Vorstellungen und Ideen mit ein. Also warum gibt es dann beim Abschluss kein Miteinander? Entweder verstehe ich das Wort falsch oder es stehen schon wieder Landtagswahlen an.

Rosa Wögerer, SPÖ-Gemeinderätin Wieselburg-Land