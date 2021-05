Seit acht Jahren wird auf der gesamten Weinbaufläche auf Insektizide verzichtet!

Der Autofahrer mag sich über eine saubere Windschutzscheibe freuen, doch für Vögel ist Insektenmangel existenzbedrohend. Laut BirdLife Österreich schrumpfte die heimische Vogelpopulation in den letzten 20 Jahren um rund 40 Prozent! Bei manchen Vogelarten gebe es heute nur noch eine Zehntel des Bestandes von vor etwa 20 Jahren. Ein junges Rotkehlchen benötigt beispielsweise 100.000 Insekten als Nahrung, um flügge zu werden. Vielerorts mangelt es an dieser Nahrung, doch in Falkenstein dürfte das anders sein.

Eine europaweite Studie hat unlängst gezeigt: Je größer die Vielfalt an Vögeln, umso zufriedener sind die Menschen. Unser Hirn liebt die Natur. Viel Grün oder Gewässer verheißen Nahrung, Wasser und Schutz. Diese Lebensgrundlagen können durch Technik nicht ausgeglichen werden.

Gesundheit, gutes Zusammenleben und die Bewahrung der Natur stehen in einem Dreiecksverhältnis. Wie gelingt es uns, die Natur als Geschenk wahrzunehmen? Jeder einzelne Mensch kann der Natur wertvolle Dienste erweisen. „Unter allen Potenzialen, die dem Menschen von der Evolution mitgegeben wurden, ist die Empathie, das Mitgefühl der tiefste Erfahrungs- und der kraftvollste Handlungsspielraum“, bringt es Joachim Bauer auf den Punkt.

Johannes Rieder, Poysdorf

Leserbrief zum Bericht „Verwirrende Pheromone“, Mistelbacher NÖN Woche 17, Seite 32/33.

