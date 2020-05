Die Gefahr, die von Holz beladenen LKWs ausgeht.

Als Berufspendler bin ich wochentags in der Früh und Abends auf der B 25 von meinem Heimatort St.Georgen/Reith nach Scheibbs bzw. retour unterwegs. Dabei begegne ich häufig mit Holzstämmen beladene LKWs auf der Fahrt Richtung Wieselburg und neuerdings vermehrt holzbeladene LKWs Richtung Göstling. Insgesamt hat das Aufkommen dieser LKWs in letzter Zeit stark zugenommen.

Es war für mich nur eine Frage der Zeit, bis solch ein Unfall passieren musste. Gott sei Dank ist er für Alle glimpflich verlaufen. Worauf ich aber mit aller Deutlichkeit hinweisen will, ist die Beobachtung, dass diese mit Holzstämmen beladenen LKWs insgesamt überladen wirken und dadurch ein Fahrverhalten verursachen, dass insgesamt als kritisch zu beurteilen ist. Der Anhänger schlingert zum Teil und braucht teilweise mehr als die eigene Fahrspur.

Auf die Spitze wird das Ganze getrieben, wenn diese LKWs ihr Holz abgeladen haben und sich auf dem Rückweg zur nächsten Fuhre befinden. Dann wird nämlich die ganze PS Kraft dieser LKWs in Fahrtgeschwindigkeit umgesetzt. Wenn man dann mit seinem PKW so einem LKW entgegen kommen, ist es besser, möglichst viel seitlichen Abstand zu halten und zu hoffen, dass der Anhänger nicht ausschert. Festhalten möchte ich, dass nicht alle LKW Fahrer sich derart verhalten, aber es gibt da mit Sicherheit Firmen/Fahrer, die genau mit oben geschilderten Vorgehen eine öffentliche Gefährdung darstellen. Dass dieser Unfall so glimpflich ausgegangen ist, dafür ist den Schutzengeln zu danken. Aber dass auf der B25 rollende „Bomben“ unterwegs sind, davor darf niemand die Augen verschließen und eine strengere Überprüfung der Beladung und der Fahrweise ist höchst an der Zeit, um den nächsten Unfall zu vermeiden.

DI Manfred Huber

St.Georgen am Reith