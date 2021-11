Die Halloween Familie in Traiskirchen

Nach knapp zwei Jahren im Zeichen von Covid-19 sind die Menschen ausgehungert und streben nach jeder Form von Normalität. Diese versuchten die Halloweeners, eine Familie in Traiskirchen, für Kinder aber auch Erwachsene zu ermöglichen.

Um möglichst vielen Kindern trotz der aktuellen Entwicklung der Infektionszahlen die Chance zu geben das Halloween Horror House in Traiskirchen zu besuchen, öffneten die Halloweeners ihre Pforten in diesem Jahr bereits an vier Tagen vor Halloween. So konnte die Zahl an BesucherInnen, die in diesem Jahr bereits über 2.000 lag, auf fünf Tage verteilt werden. Zudem galt in diesem Jahr die 3G Pflicht für alle, die sich die Halloween Deko ansehen und dafür das Grundstück der Familie betreten wollten.

Rund 55kg Süßigkeiten wurden bei dem kostenlosen Event von Sabine und Sebastian, den Halloweeners, an den fünf Tagen an kleine und größere Kinder verteilt.

Der Funke der Begeisterung für Halloween dürfte von der Halloween-Familie auf so manche Halloween-Fans übergesprungen sein. Bis zur nächsten Halloweennacht sind es ja auch nur noch etwa 51 Wochen. Bis dahin ist viel vorzubereiten. Daher laufen jetzt schon wieder die Vorbereitungen für Halloween 2022.

Sebastian Geyer, Traiskirchen