Ich bin froh, dass Österreich so schnell gehandelt und nicht abgewartet hat, wie sich die Situation entwickelt. An den ersten Tagen im Homeoffice war das Internet sehr überfordert und man musste lange warten, bis man eine Seite erreichen konnte. Inzwischen funktioniert es schon viel besser und die Seiten sind nicht mehr so überlastet. Ich finde es sehr gut, dass jetzt die Aufgaben auf LMS gestellt werden, denn auf dieser Plattform hat man eine gute Übersicht.

In den letzten Wochen habe ich aber auch viel dazu gelernt, was man in der Schule vielleicht nicht lernen würde. Wie zum Beispiel die Meetings über Microsoft Teams. "Das zu Hause sein" hat seine Vor- und Nachteile. Ich kann mich besser auf die Aufgaben konzentrieren, die ich zu erledigen habe, denn zu Hause gibt es keine Unruhen. Jedoch muss ich sagen, dass mir die Schule auch schon fehlt, denn in der Schule sehe ich meine Freunde, die ich schon sehr vermisse.

Was ich mir für dieses Schuljahr noch wünsche wäre, dass ich alle meine Mitschüler nochmals sehe. Wenn es dazu kommen sollte, dass wir nicht mehr in die Schule gehen, würde ich viele von meiner Klasse nicht mehr sehen. Ich gehe aber davon aus, dass meine Mitschüler und ich nochmals in unsere Klasse sitzen und brav lernen.

Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Sophie Knapp, Schülerin an der NMS Fels-Grafenwörth