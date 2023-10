Die Jugend gehört nicht an den Stadtrand

An den Stadtrand! Wo es doch gerade derzeit darum geht, den Stadtkern zu beleben! Und das Argument „ein weiteres Angebot für die Jugend“ wem fällt den sowas ein? Da kann ich mich doch wirklich nur wundern und den Kopf schütteln.

Die Jugend gehört eben nicht an den Stadtrand, an den Aurand. Wo eh schon genug Vandalismus passiert (siehe Penner Gedenkstätte – zerstörte Bänke). Erst letztens habe ich selbst einige Jugendliche beobachtet, wie sie auf den Schotterplatz zwischen Kaiserrast und Radweg Burnouts mit einem Auto ausprobiert haben. Das wird ja wohl kaum besser werden! Und an den Müll, der in der Au und im Senningbach landet, will ich erst gar nicht denken.

Soviel jammern, das das Stadtzentrum ausstirbt. Und was wird dagegen gemacht? Nichts. In der Marktgasse sind immer mehr Lokale frei (habe erst gestern gesehen, das die Teddy Filiale auch zusperrt, Ruefa ist nicht mehr da, Delka weg, C&A wackelt). Auf der Hauptstraße sind viele Lokale leer. Wo bleiben den da die Angebote für die Jugendlichen?

Und was macht die Gemeinde? Sie befürwortet eine Burgerking-Filiale am Stadtrand! Nur mit Auto zu erreichen!!! Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, das die Kundschaft zu Fuß oder mit dem Rad über den Radweg oder durch die Au anreist. Sie?

Und was heißt: „und dadurch erhöht sich VIELLEICHT die Kommunalsteuer“ -tut sie es oder nicht?

Und 20 Arbeitsplätze in der Stadt wären wesentlich besser als am Stadtrand, am Rand des so hochgelobten Naturschutzgebietes. Fast nur mit dem Auto zu erreichen. Es reicht eh schon das dort Lkws parken.

Ich bitte Sie also wirklich – überlegen Sie sich das nochmal!!! Und ich hoffe es ist noch nicht zu spät, daran was zu ändern.

Schauen Sie in den Ortskern und nicht an den Rand!

Katharina Vonasek-Ofner, Stockerau,

Leserbrief zum Artikel „Burgerking will Filiale in Stockerau errichten“