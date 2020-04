Die Krise der schwindenden Grünflächen in Krems.

Woran denken Sie, wenn Sie an Krems denken? Weinberge, Marillenbäume oder gar grüne Wiesen mit diversen Blumen? Zukünftig wird diese Vorstellung wohl Wohnblöcken weichen.

Die Kremstalstraße ist eines der traurigen Beispiele für die Zerstörung der noch vorhandenen Grünflächen in Krems. Ist es wirklich notwendig Krems mit riesigen Wohnblöcken zu verbauen, welche das ehemals idyllische Bild der Stadt zerstören?

Als BewohnerIn sieht man bei Spaziergängen zwar einige grüne Flächen mit Bäumen und vielen Tieren, wie Rehe und Hasen, doch bei genauerem Hinsehen hängt an jedem Zaun dieser Grundstücke ein Plan von Wohnungen auf diesen Flächen.

Vor wenigen Monaten wurde in der Kremstalstraße die wunderschöne Mariahilf-Kapelle von einem enormen Wohnblock eingemauert. Nun soll dies auf der anderen Seite, neben zwei Einfamilienhäuser fortgesetzt werden. Abgesehen von den enormen Schäden an der Natur, die wieder weitere Bäume verliert, wird auch das Bild der früher so schönen Kremstalstraße zerstört. Neben den enormen Umweltschäden, ist auch das Probleme der Parkplätze deutlich spürbar. Bereits bei dem Wohnprojekt neben der kleinen Kapelle stehen immer wieder BewohnerInnen, die keinen Parkplatz besitzen, am Gehsteig und machen es so für SpaziergängerInnen, darunter vorallem Menschen mit Kinderwägen oder ältere Menschen mit Gehhilfen, unmöglich daran vorbeizugehen. Der einzige Ausweg ist auf der Straße weiterzugehen, welches natürlich auf einer so befahrenen Straße eine große Gefahr birgt.

Muss es wirklich sein, dass alles in Krems zugebaut wird und wir nicht nur die Natur zerstören, Tieren den Lebensraum nehmen und auch Menschen in Gefahr bringen?

Sarah K., 18, Krems an der Donau