Die Krise und der Krieg.

Seit Wochen lauern Gefahren, besonders auf uns Alte, zu denen ich gehöre. Mikroskopisch kleine Kugeln schwirren kreuz und quer durch die Luft herum und gefährden unser Leben. Das erinnert mich an die letzten Jahre des 2. Weltkriegs. Damals flogen nicht kleine Kugeln kreuz und quer, sondern Bomben in verschiedenen Formen und Größen senkrecht aus dem Himmel. 1943 begannen die Amerikaner Österreich zu bombardieren. Die Flieger starteten von Basen in Italien, flogen über die Alpen, um vom Norden her Raffinerien und Betriebe der Kriegsindustrie im Reichsgau Niederdonau auszuschalten. Mein Heimatort Gainfarn, nicht weit von Wr. Neustadt, einem Zentrum der deutschen Rüstung, wurde oft überflogen. 1944 war ich gerade drei Jahre alt. Wenn die Sirene warnte, marschierte unsere Mutter mit meinen älteren Geschwistern und mir sofort zu einer nahen Villa, die einen sehr tiefen Keller hatte.

Es war eine herrschaftliche Villa, in der bei jedem Alarm viele Menschen aus der Umgebung Schutz suchen konnten. Ich kann mich noch deutlich erinnern, dass ich mich immer auf den Aufenthalt im Keller gefreut habe. Ich wusste es ja nicht besser. Ob die Amerikaner bei Tag oder Nacht flogen, im Keller war es immer finster. Ich empfand keine Furcht. Wie lange wir da unten ausharren mussten, weiß ich nicht mehr. Mir war nicht langweilig. Da war jedes Mal eine Frau in einer Art Schwesternuniform, und las uns Kindern aus einem Märchenbuch vor. Die deutschen Sagen sind voll von Schreckensfiguren und dramatischen Ereignissen. Aber es endet immer gut und die Bösen werden bestraft. Die Erwachsenen konnten nie sicher sein, dass es gut enden würde. Navigationsfehler, Schlechtwetter oder die Jäger und die Flak der Wehrmacht führten zu Fehlabwürfen fernab der Zielgebiete. Es konnte jederzeit auch unser kleines Nest treffen.

Im Frühjahr 1945 flüchtete die Mutter mit meiner Schwester, meinem Bruder und mir nach Tirol. An die, in diesen Kriegstagen vermutlich mühsame Bahnfahrt, kann ich mich nicht erinnern. Kein Wunder, angeblich habe ich die meiste Zeit auf einem Koffer liegend geschlafen. In Fieberbrunn fanden wir in einem Bauernhof Quartier. "Das wilde Umeinanderfahren muss aufhören", soll der Bürgermeister gesagt haben. Die Tiroler hatten damals mit Fremden nicht so viel Freude wie heutzutage. Kein Wunder, wir waren arme Schlucker, keine zahlungskräftigen Touristen.

Das Frühjahr und der Sommer in Fieberbrunn sind für mich unvergesslich. Selten kann ich bei einer Wanderung diesen Geruch des Tiroler Waldbodens, der von einem Bach durchzogen wird, wieder erleben. Wir Kinder spielten unsere Spiele, jeder Tag war spannend. Dann kamen die Franzosen und das war noch aufregender. Besonders wenn uns die Soldaten ein Stück im Jeep mitfahren ließen. Das war überhaupt das größte Vergnügen. Zum Geruch des Waldes kam die olfaktorische Erinnerung an die blau qualmenden Abgase der Jeeps dazu. Aber der Gestank störte damals keinen Menschen.

Zurück in Gainfarn waren da andere Soldaten. Keine chicen Uniformen, sondern unförmige Blusen, Pluderhosen und plumpe Stiefel - die Russen hatten das Land besetzt. Tante und Großmutter waren in Gainfarn zurückgeblieben. Sie lebten im Parterre des Hauses, wir hatten die Wohnung im ersten Stock. Hausherr und Hausfrau die andere daneben. Den Frauen war nichts zugestoßen. Die Russen waren ins Haus gekommen, die Großmutter hatte sich ins Bett gelegt, die Tante gesagt, ´Großmutter krank´, und beide wurden in Ruhe gelassen. Die Russen befreiten sie von einigen Gläsern selbstgemachter Marmelade und zogen ab. So glimpflich ist es anderen Frauen in Gainfarn und Bad Vöslau nicht ergangen. Wahrscheinlich war es ein Glück für die weiblichen Bewohnerinnen des Hauses, dass sich im ersten Stock ein Offizier, ein Arzt, einquartierte. Und ein Glück für meine damals 15-jährige Schwester, dass der kultiviert war. Ich glaube, er sprach auch Deutsch. Meine Schwester musste ihm manchmal Gesellschaft leisten, wenn er sich in die Sentimentalität hinein trank, aber er tat ihr nichts an. Wir anderen waren alle in die Parterrewohnung gezogen. Mein Vater war aus dem Krieg zurück und arbeitslos. Er war Mitglied der NSDAP gewesen, ging ja nicht anders, wenn er seinen Beruf als Lehrer ausüben wollte.

Am besten hatten wir Kinder es. Die Russen waren sehr freundlich zu Kindern. Der Flughafen Bad Vöslau wurde wie früher von den Deutschen nun von der russischen Luftwaffe benutzt. Wir beobachteten die Kolonnen der einfachen Soldaten, wie sie laut singend ins nahe Gasthaus marschierten, das zur Kantine und Zentralküche des Standorts geworden war. Und wir bewunderten die russischen Piloten in ihren Ledergarnituren und den baumelnden Kartentaschen, die zu zweit oder zu dritt zum Essen gingen.

Die Beschaffung von Nahrungsmitteln war vermutlich das größte Problem für die einheimische Bevölkerung. Wir Kinder merkten nichts vom Mangel. Der Hunger wurde irgendwie gestillt. Die Reste der gekochten Zuckerrüben aus dem Topf kratzen zu dürfen, war ein Hochgenuss für mich, an den ich mich noch heute erinnere. Die Straße war der Spielplatz, im Sommer und im Winter, Gefährdung durch Autos gab es in dieser Nebenstraße keine. Wir mussten nur aufpassen, nicht im Wind zu stehen, wenn der Mistbauer mit seinem Ochsengespann anrückte, im Hochsommer stank es übel. Obwohl es nicht viel Mist gab. Alles wurde gesammelt, man konnte nicht wissen, alles würde einmal brauchbar sein. Und noch was, 4-lagiges Klopapier gab es nicht, aber immer was zu lesen am Örtchen.

Ich möchte nicht überheblich klingen, aber wenn man jene Zeit erlebt hat, kann man eine Krise, wie die derzeitige leicht ertragen!

Ostern 2020

Norbert Zagler