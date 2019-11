„Tja, so ist das nun einmal, wenn man die Aufforderung der Immobilienmaklerin und der Behörde missachtet, einfach einen Plan zeichnen zu lassen, und einzureichen. Für diese simple Handlung gibt es in Klosterneuburg sogar ein eigenes Wort: ,Die Kritzendorfer Strombad-Lösung’.

Denn jetzt, aus reiner Geldgier, zu behaupten, nichts von all den Bausünden gewusst zu haben, ist schon ein bisschen schräg. Wer kauft schon eine Immobilie ohne Plan und entsprechende Baubewilligungen und Pläne?

Immerhin hat der – offensichtlich auf Sesseln fundamentierte – Buffetraum schon vor dem letzten Verkauf existiert. Und wer glaubt, dass eine derart offensichtliche Bausünde behördlich genehmigt ist, und dann das Objekt auch noch kauft, ist selbst schuld.

Für mich ist der Sachverhalt klar. Dieses Lokal wurde seit Kropatschek nur mehr ausgequetscht, und es ging nur mehr um Profit. Und jetzt stehen wir vor einem Trümmerhaufen. Im wahrsten Sinne des Wortes.“

Betrifft: „Klage ist eingebracht“, NÖN-Ausgabe 45, 6. 11. 2019, Seite 7

Alexander Körbel

2123 Wolfpassing an der

Hochleithen