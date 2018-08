Tatsache ist, dass wir die Lebensräume für den Wolf nicht mehr haben oder nicht mehr hergeben wollen.

Der übertriebene Schutzgedanke für den Wolf in Europa, resultierend aus der FFH-Richtlinie, wird uns eine in wenigen Jahren unüberschaubar große Wolfspulation bescheren mit all den damit zusammenhängenden Problemen, von der Einstellung der Almbewirtschaftung durch unsere zu Recht genervten Bauern erst gar nicht zu reden.

Die Wölfe, die von der Mehrheitsgesellschaft gerufen wurden, die Minderheitsgesellschaft am Land wird sie wohl nicht mehr los werden.

Hans Gasteiner

Leserbrief zum Artikel "Wolf schlug wieder zu: 5 Schafe tot, 2 verschwunden"