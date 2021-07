Gleich vorweg: Ich bin grundsätzlich ein Befürworter aller Projekte, die ein harmonisches Zusammenleben mehrerer Generationen ermöglichen. Es muss jedoch klar sein, dass Menschen egoistisch sind und besonders alte Menschen auf ihren eigenen Lebensraum großen Wert legen. Deshalb war der frühere Ansatz mit relativ kleinen aus einzelnen aus Lehm errichteten Wohneinheiten ideal für das Zusammenleben mehrerer Generationen. Nach meinen Vorstellungen wären kleinere Einzelobjekte für zwei oder drei Wohneinheiten jedoch mit variablen Wänden ideal, um den unterschiedlichen Bedürfnissen in den unterschiedlichen Lebenslagen nachkommen zu können. Es wäre auch eine behindertengerechte Ausführung leichter möglich.

Leider artet das mit der eher irreführenden Bezeichnung „Garten der Generationen“ versehene Bauprojekt statt mit einer individuellen Bebauung von Einzelobjekten in einen kasernenmäßigen „Gemeindebau“ aus. Dass es auch anders geht, zeigen etwa die Wohnbauten am Georg-Schicht-Platz in Wien-Floridsdorf, mit kleinen niedrigen Einzelobjekten und kleinen Vorgärten.

Als Schattenseiten des Projektes sehe ich vor allem:

Den Standort: Die Errichtung direkt an der stark befahrenen Rottersorferstraße bringt somit eine hohe Umweltbelastung durch auch gefährliche Schadstoffe mit sich. Wie aus den regelmäßigen Statusberichten der Landesregierungen entnommen werden kann, ist eine verstärkte Schadstoffbelastung an derartigen Straßen in einem Bereich bis zu 80 Metern gegeben. Eine Errichtung einer Wohnsiedlung speziell für Kinder aber auch alte Menschen (Generationen) in solchen Bereichen ist zumindest nicht als ideal anzusehen. Es würden auch, wie sich an anderen Orten zeigte, Geschwindigkeitsbegrenzungen keine Verbesserungen ergeben.

Das Ortsbild: Für diesen Bereich des Gemeindegebietes ist die Bauklasse 2 (gemäß Bauordnung) vorgesehen, das bedeutet eher „Einzelobjekte“ mit einer maximalen Höhe von rund acht Metern. Wesentlich ist, dass für das Ortsbild ausschließlich der Bürgermeister zuständig und damit auch verantwortlich ist. Die Genehmigung eines bzw. auch mehrerer Wohnblöcke mit Baulängen von bis zu 40 Metern stellt eine spezielle Interpretation eines „Ortsbildes mit vorwiegend Einzelobjekten“ dar. Vermutlich ist die Baulänge für die Einhaltung der Bauhöhe erforderlich (Bemessungsformel). Jedoch hat mir der Herr Bürgermeister in einem persönlichen Gespräch (im Beisein von Ing. Platzer) am 24. Februar zugesichert, dass die Klasse 2 bleibt und auf die Einhaltung der zulässigen Bauhöhen geachtet wird.

Die Bauhöhe: Das Baugelände wurde seit über zehn Jahren durch Erdarbeiten und Erdverschiebungen verändert. Die ursprüngliche Form ist jedoch durch die Grundstücksgrenze zum Nachbarn (mein Grundstück), andererseits durch den Grünstreifen zur Rottersdorferstraße nachvollziehbar. Durch umfangreiche Aufschüttungen (etwa 1.000 Kubikmeter durch Zulieferung und etwa 1.000 Kubikmeter durch Aushub an der Südseite) könnte damit eine Änderung des Niveaus um etwa 1 bis 1,5 Meter erzielt werden. In Verbindung mit der genehmigten Gebäudelänge von etwa 40 Metern, die offensichtlich für die Ermittlung der zulässigen Gebäudehöhe an geneigten Grundstücken vorteilhaft ist, ergeben sich vermutlich zulässige Gebäudehöhen, die sonst nicht realisierbar wären. Eine Überprüfung der ausgeführten Gebäudehöhen durch einen unabhängigen Experten (keinen Sachverständigen) auf Basis der ursprünglichen Geländeform könnte diesbezüglich Klarheit bringen.

Diesbezüglich wäre anzumerken, dass mein Haus (Einzelhaus 854) die zulässige maximale Bauhöhe ausnützt, zufolge des ursprünglichen Niveaus die errichteten Bauten, bei Berücksichtigung des ansteigenden Geländes, um maximal einen bis zwei Meter höher sein dürfen als mein Haus. Der derzeitige, noch nicht abgeschlossene Bauzustand (ohne abschließende Decke und ohne Dach) zeigt schon jetzt eine größere Höhe als mein Haus und lässt befürchten, dass die Höhe der Klasse 2 nicht einzuhalten sein wird.

Es könnte daher dazu kommen beziehungsweise notwendig werden, dass die Gemeinde die letztlich vorhandenen Höhen als zulässig genehmigt.

Dass dieses Bauvorhaben von der Herzogenburger Bevölkerung nicht kritiklos zur Kenntnis genommen wird, zeigt sich auch daran, dass Spaziergänger des Jubiläumsweges mich regelmäßig fragen, was ich denn verbrochen hätte, dass mir der Bürgermeister einen derartigen Wohnblock vor die Nase setzt (inhaltlich wiedergegebenes Zitat). Fast alle Herzogenburger diesseits und jenseits der Bahn sind der Ansicht, dass eine Siedlung in dieser Art nicht auf diesen Platz hätte gebaut werden sollen.

Dazu auch Folgendes zur Genehmigung im Rahmen des Ortsbildes: In der Walpersdorferstraße wurde einem Bauwerber vorgeschrieben, anstatt eines großen Einzelobjektes zwei kleine Objekte zu errichten, für die vorgeschrieben wurde: ein Satteldach, die Ausrichtung des Giebels und die Deckung mit Dachziegeln.

Wenn nur ein Teil dieser Vorschreibungen auch auf das Projekt „Garten der Generationen angewendet worden wäre, würde dem Begriff „einheitliches Ortsbild“ vielmehr entsprochen werden.

Mit dieser unterschiedlichen Genehmigungsstrategie wurde der Vorgabe einer sachlichen, objektiven und unparteiischen Entscheidung seitens der Gemeinde keinesfalls gerecht werden. Es muss also andere als sachliche Gründe für die Genehmigung in dieser Form geben (zum Beispiel Prestige).

Es muss der Gemeinde einschließlich des Bürgermeisters klar sein, dass die Bevölkerung Vertrauen in die politische Vertretung setzt, das nicht durch Entscheidungen, die mehr dem Prestige dienen, geschmälert wird. Es sollte doch so sein, dass der Bürgermeister die Visionen bezüglich der Entwicklung der Stadt hat und nicht die Interessenten oder Investoren. Nach seinen Visionen sollten die Interessenten oder Investoren ausgesucht werden. Im umgekehrten Fall hat die Stadt dann etwa fünf 5 Supermärkte, aber keine Einzelhandelsläden.

Ein weiterer noch offener Punkt betrifft die Abwasserentsorgung. Dazu hat mir der Herr Bürgermeister versichert, dass keine Genehmigung zur Errichtung einer Kläranlage vorliegt somit die Entsorgung mittels Senkgrube (wie im genehmigten Plan angeführt) zu erfolgen hat.

Dies ist deshalb von Bedeutung, da mir der damalige Bürgermeister Rupp vor 25 Jahren einen Anschluss an das Kanalnetz versprochen hat, der bis dato nicht erfolgte. Mit einer Genehmigung einer Kläranlage für den Garten der Generationen würde der Kanalanschluss nie mehr erfolgen. Bezüglich der offensichtlich geplanten Ausweitung in Richtung gewerblicher, schulischer und gesundheitsrelevanter Tätigkeiten werden hoffentlich die zuständigen Behörden erst nach entsprechender Prüfung entscheiden.

Somit konnte ich zu dem glorifizierenden Artikel einige Fakten der Schattenseite darlegen. Es gibt nicht nur Vorteile, vor allem dann nicht, wenn politische Entscheidungen im Spiel sind. Bei derartigen Vorhaben besteht die Gefahr, dass der Nutzen nicht mehr überwiegt. Schon Pullitzer meinte, dass immer beide Seiten zu beachten sind.

Ich bin mir sicher, dass zu meinen Ausführungen andere Fakten vorgebracht werden. Ich hoffe nicht, dass dies „alternative Fakten“ nach dem Muster von Donald Trump sind.

Zeigen Sie Charakter und bringen Sie in Ihrer Zeitung auch die nachteiligen Folgen derartiger Vorhaben beziehungsweise auch die kritischen Stimmen dazu. Dass eine große Anzahl der Bevölkerung von Herzogenburg diesen Bau der „Siedlung“ auch negativ sieht, konnte ich in den letzten Monaten durch entsprechende kritische Äußerungen feststellen. Der Eindruck besteht, dass vordergründig wirtschaftliche Aspekte und das Vorzeigeprestige und nicht moderne Alternativen zum derzeitigen Zusammenleben unterschiedlicher Generationen für den Bau ausschlaggebend waren. Von einer Alternativität zu den üblichen Wohnsiedlungen ist zumindest derzeit wenig bis gar nichts erkennbar.

Georg und Susanne Pauker, 3130 Herzogenburg

Leserbrief zum Artikel „Erste Mauern sind aufgestellt“, Ausgabe 23, Seiten 10, 11.