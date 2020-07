Wir kamen diese Woche auf einer Wanderung durch Bruderndorf. Wir erreichten den Ort über einen Güterweg, ohne Ortsschild. Unsicher, wo wir nun sind, ging ich bei einem der ersten Häuser auf zwei Menschen zu und fragte, welcher Ort denn das sei. Mit „Bruderndorf“ wäre die Frage schon beantwortet gewesen. Aber gleich kam die Frage, wo wir denn hin möchten und eine Erklärung, wie wir Langschlag unter Vermeidung der Straße erreichen könnten.

Wenige Meter später das Angebot ‚Getränke in Selbstbedienung‘. Kein teurer, komplizierter Automat sondern zwei Kühlschränke und die Bitte um Bezahlung der genannten Beträge. Am anderen Ortsende hatten wir die Wegbeschreibung wohl falsch verstanden gehabt, waren in der falschen Richtung unterwegs. Und hier lief uns eine Dorfbewohnerin nach, unterstellte, dass wir wohl den Wanderweg suchten und erklärte uns den richtigen Weg. Von sich aus, ungefragt! Toll, all das in einem kleinen, unscheinbaren Dorf erleben zu dürfen!

Kurt Beyer, Salzburg