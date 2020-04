Die positive Seite der Coronakrise.

Wir leben in schwierigen Zeiten, in denen gefühlt jedes Monat eine neue Katastrophe auf uns zukommt. Aktuell hat uns die Corona-Krise massiv getroffen. Doch bei all dem bitteren Schmerz und der unumstrittenen Tragödie muss man trotzdem das Licht am Ende des Tunnels sehen.

Nun heißt es mehr denn je Zurück zum Ursprung und zur Familie. Gerade jetzt sehen wir, wie wichtig Regionalität und die Förderung unserer Bauern ist. Die Krise bewirkt ein Umdenken, aber nicht nur beim Lebensmittelkonsum, sondern auch in den Bereichen Pflege, Bildung, Tourismus und Familie. Die durch die Krise sich ergebende Zeit Daheim können wir nun für sonst aufgeschobene Dinge verwenden. Der für viele gewohnte Alltag, geprägt durch die Arbeit, wurde völlig auf den Kopf gestellt – statt dem Mittagessen To-go gibt es bei vielen plötzlich eine frisch gekochte Mahlzeit im Kreise der Liebsten. Durch die Krise haben wir die Chance bekommen, verlorene Werte wieder neu zu entdecken. Vor allem stehen nun wieder jene Werte im Mittelpunkt, die für uns freiheitlich Denkende zentral sind. Ich denke, die anfänglichen Startschwierigkeiten in das neue Jahrzehnt werden sich legen und wir werden mit neuer Energie unsere zurückgewonnen Werte und Ziele verfolgen.

Alois Kainz, Nationalrats-Abgeordneter FPÖ, Schwarzenau