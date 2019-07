Daher würde ich den berechtigt verärgerten Pendlern empfehlen, ihre Wut und ihren Zorn an die Landes- und Bundespolitik zu richten.

Der ehemalige Landesrat und jetzige Landtagspräsident Karl Wilfing hat „seine“ Nordautobahn erhalten und den Pendlern in puncto Investition in die Bahn nur leere Versprechungen hinterlassen. Der jetzige Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko kommt aus dem Waldviertel, daher kann man sich leicht ausmalen, in welcher Region jetzt investiert und ausgebaut wird. Die S2 bleibt daher weiterhin ein Komapatient, den man mit Müh´ und Not am Leben erhält.

Franz Kriehuber, Hanfthal

Zum Kommentar von Michael Pfabigan „Wieder keine Verbesserungen“ zur sommerlichen Streckensperre auf der Laaer Ostbahn bzw. Schnellbahn S2 in der Mistelbacher NÖN 26/2019.