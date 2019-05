All die verbalen Entgleisungen, das ausgesprochene Ortsverbot gegen Andreas Gabalier und die unzähligen Beschimpfungen gegen Andersdenkende der neu formierten SPÖ Langenzersdorf – rund um ihren „Mastermind & Oberguru“, Dr. Christoph Baumgärtel – sorgen nicht nur im Bezirk, sondern auch bundesweit für eine Nestbeschmutzung meiner Wahlheimat. Diese Negativwerbung hat sich Langenzersdorf nicht verdient.

Im Zuge meiner jahrelangen beruflichen Tätigkeit in dieser Idylle habe ich nicht nur den Charme dieser Ortschaft kennen und lieben gelernt, sondern auch die Offenheit und Hilfsbereitschaft ihrer Bewohner. Genau deshalb habe ich mich dazu entschlossen, meinen Lebensmittelpunkt hierher zu verlegen. Nicht nur alle anderen Parteien distanzieren sich von den wirren Facebookmeldungen, sondern auch innerhalb der Ortsgruppe kam es zu einer Spaltung. Die Aussagen und deren Reichweite einiger Weniger sind auch für viele Bürger nur schwer erträglich und stehen im krassen Widerspruch zur gelebten Gemeinschaft im Ort. Deshalb frage ich mich, wann die Landes- bzw. Bundespartei dem wilden Treiben ein Ende bereitet, sodass statt einem Betretungsverbot ein Willkommensschild hängt: „Andreas Gabalier, welcome to LE“.

Daniel Krammer, Langenzersdorf