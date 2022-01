Die zwei Seiten der Windkraft und dann noch Zwentendorf

Wenn man die Zeitungsartikel in letzter Zeit so verfolgt, gehen einem da schon einige Gedanken durch den Kopf. Eigentlich müsste hier an dieser Stelle ein Aufschrei der Bürger passieren. Es sieht ganz so aus, als ob saubere Energiegewinnung unser Leben negativ beeinflussen würde. Dabei stecken wir alle schon bis zum Hals in den negativen Auswirkungen der Klimaveränderung, der Umweltverschmutzung und deren Folgen. Im Verdrängen dieser Tatsache ist man Weltmeister. Vom mächtigen Politiker, bis zum kleinen Bürger. Mir wäre lieb, hier von mehr Leuten mit kritischer Stimme zu lesen und uns nicht von einigen wenigen, Dinge aufschwätzen zu lassen, die so überhaupt nicht sind und sich profilieren, sowie die Tatsachen verdrehen! Kritisch zu sein ist eine Tugend. Was sich zum Thema Windparks tut, das nenne ich eine Untugend.

Ich verfolge schon seit langen Jahren die unsäglichen Debatten um die Energiegewinnung durch Windräder. Manche Leute unserer Gesellschaft sind schon so weit, Dinge die uns nützen und die Umwelt schonen, in den Dreck zu ziehen und schlechtzureden und Dinge die uns schaden, zum Teil großen gesundheitlichen Schaden zufügen, zu verherrlichen und schön zu reden. Die kommenden Generationen werden sich dafür bei uns bedanken, wenn es zum Beispiel monatelang unsäglich heiß ist. Wenn es monatelang nur regnet oder ihnen die Dächer wegen Tornados über dem Kopf davonfliegen. Noch beschämender ist die Aussage unserer Landeshauptfrau, dass in ihrer Amtszeit keine weiteren Windräder in Niederösterreich gebaut werden würden. Wäre es besser wir würden heute in Zwentendorf Strom produzieren? Wir sind kurz davor die Atomenergie zum Grünen Strom zu machen. Man muss nur gut genug reden können und sehr geschickt sein. Wollen wir ein weiteres Tschernobyl und Fukushima? Wir spüren die Verstrahlung nicht, die heute noch immer da ist, doch die Folgen vom Krebs und anderen Erkrankungen, die spüren die Menschen sehr gut.

Mir stockt der Atem angesichts der Argumente und Kommentare von der IG Waldviertel, Bürgerinitiative „Unsere Heimat“ und Wortmeldungen in Leserbriefen.

Ein jeder ist zum Tier- und Umweltschutz verpflichtet. Beim Windpark Grafenschlag ist die Verhältnismäßigkeit, wegen eines Schwarzstorchpaares, zur Verhinderung nicht gegeben. Wenn diese im vergangenen Jahr vergrämt wurden, so werden sie im heurigen Jahr 500 Meter weiter ihren Horst bauen. Auch wenn ich den Windrädern hier den Vorzug gebe, so bin ich trotzdem ein überzeugter Tier- und Umweltschützer, soweit es in meiner Macht steht. In unseren Wäldern gebe ich jedes Jahr ca. 60 Brutvögeln Nistmöglichkeit durch Brutkästen. Das Argument des Kahlschlages dort im Wald kann ich auch nicht teilen. Die gesamte Fläche, die dort geschlägert wurde, haben wir vergleichsweise in unserem Betrieb vergangenen Herbst aufgeforstet bzw. forsten wir noch im kommenden Frühjahr auf landwirtschaftlichen Flächen auf. Es muss nicht alles gleich schlechtgeredet werden, und das Kind muss man nicht mit dem Wasser ausschütten. Was passiert, wenn zur Brutzeit seltener Vogelarten um das Gelege herum der Baumbestand vom Borkenkäfer befallen wird? Dann ist der Waldbesitzer behördlich verpflichtet, die befallenen Bäume unverzüglich zu schlägern und die Bäume aus dem Wald zu bringen. Ein bedauernswerter Verlust der Brut wäre die Folge. Geht dann auch jemand bis zum Europäischen Gerichtshof, und klagt den Umtand an?

Ich denke, es ist viel mehr „Gefahr im Verzug, was Naturschutz betrifft“, weil wir beispielsweise 40% unnötige PKW-Fahrten auf den Straßen haben, weil wegen jedem Weckerl in die Stadt gefahren wird. Wer schränkt sich freiwillig ein, langsamer zu fahren? Nicht mit einem Tempo von 140 – 170 km/h auf der Autobahn? Oder auf Bundes- und Landesstraßen, wo man beinahe der einzige ist, der mit 100 km/h fährt und man denkt, man befindet sich auf der Autobahn, weil man mit 130 km/h überholt wird. Liebe Schwarzstorchschützer, wie halten Sie es das ganze Jahr über mit dem aktiven Klimaschutz?

Windkraftbetreiber und Profitgier? Jeder Gewerbetreibende wird gewinnorientiert sein, oder haben Sie schon ein Unternehmen gesehen, dass gerne am Hungertuch nagt? Oder spielt da der Neid mit? In diesem Fall denke ich, muss zuerst das Wohl der Menschen im Mittelpunkt stehen. Zuerst die saubere Erzeugung von Strom in der Region, dann das vergrämte Storchenpaar. Wegen solchen Dingen jahrelange Proteste zu betreiben, das kommt mir schon lächerlich vor. Es wäre besser, wenn manch Beteiligter seine Energie in z.B. Klimaschutzprojekte investieren würde, anstatt in beharrliche Verfolgung. Es geht uns nämlich allen viel zu gut in unserer Zeit. Der Wohlstand ist ein Faktor, der die Leute überreagieren lässt und so manches wirklich Sinnvolle zum großen Gegner gemacht wird! Nicht weit weg von Österreich gibt es Länder, in denen die Menschen hungern, sogar verhungern. Auch eine Folge der Klimaveränderung. Diese Menschen mit den Themen die wir haben, konfrontiert – es würde nur einen Wimpernschlag auslösen. Und je länger ich mich mit dem Thema befasse, desto kindischer kommt mir das Ganze vor.

Ich frage mich nur: welche Alternativen würden die Windparkgegner im Ärmel haben? Nur wenige Kilometer weiter haben wir die Stauseen. Heute sind sie Naturjuwel, Artenreich, sowie Ausflugsziel für Tausende. Sie sind wichtige Energielieferanten von absolut sauberem Strom. Anderorts wurden Stauseen verhindert. Bei uns hat man sie gebaut. Das wäre heute angesichts von hunderten Protesten, nicht mehr möglich. Durch das Aufstauen haben wir ein riesiges Naturparadies bekommen. 2019 wurden sie zum drittschönsten Platz Österreichs gewählt. Auch in einer eigenen Sendung berichtete der ORF über die Stauseen Ottenstein, Dobra und Thurnberg.

Ich würde mich über ein Windrad auf meinem angrenzenden Grundstück sogar freuen!

Ein bisschen mehr Hausverstand und weniger protestieren wäre höchst an der Zeit, denn was besonders in den letzten Jahren zu beobachten ist, ist der Umstand, dass die Menschen immer unzufriedener werden, denn geschenkt ist noch zu teuer.

Robert Neunteufel, Rothfarn

