„Diese Strategie kennt keiner“

„Was bleibt dann der Klinik noch, wenn die Interne Abteilung wirklich geschlossen wird? Entweder ist es der erste Schritt einer gänzlichen Schließung des Krankenhauses, die sich dahinter befindet, oder es folgt ein Weg zur Spezialisierung, wie es für kleinere Krankenhäuser nicht unüblich ist, im Rahmen einer sinnvollen Strategie für den Standort.

Wie geht es mit dem Krankenhaus Klosterneuburg weiter? Das fragen sich vor allem die Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger. Foto: Landesklinikum

Diese Strategie kennt aber keiner. Die stationäre Versorgung befindet sich doch sowieso schon am Boden in Klosterneuburg und dann diese Informationen. Das ist völlig destabilisierend, verunsichernd und belastend für das hervorragende und engagierte Personal im Krankenhaus Klosterneuburg.

Und genau zu diesem Zeitpunkt wirbt der Bürgermeister Herr Schmuckenschlager im neusten Gemeindeblatt für eine neue geplante Privatklinik, dessen zukünftige Betreiber aber nun wirklich noch gar nichts vorzuweisen haben (Atomos-Kliniken). Eine leere Hülle ohne Einrichtung!

Da könnte man auf verschwörerische Gedanken kommen, oder? Erst die eigene Klinik abwickeln, damit der Weg und das Geschäft, samt benötigtem Personal dann in der neuen Privatklinik zufallen und dann den Betreibern ein satter Gewinn garantiert ist. Ziemlich desolat in meinen Augen, was da gerade passiert.“

Marco Doering, 3400 Klosterneuburg

