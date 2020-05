Donau jetzt sauber.

Mir ist bekannt, dass schon im Vorjahr von der Volksanwaltschaft das Thema „Fäkalien im Donauwasser“ aufgegriffen worden ist, und in Folge einige Reedereien dazu verpflichtet worden sind, keine Abwässer oder Abfälle in die Donau zu entsorgen. Dies wurde ja zuvor von diesen heftig in Abrede gestellt.

Da seit den Verkehrsbeschränkungen aufgrund der Coronakrise die Personenschifffahrt eingestellt war, hat sich auch die Wasserqualität eklatant verbessert: Keine Schaumbildung, keine Küchenabfälle, keine Fäkalien, kaum Plastikabfälle. Das Wasser ist so klar geworden, dass sogar tiefer im Wasser liegende Steine bis auf den Grund wahrzunehmen sind.

Diese Beobachtung lässt für mich den logischen Schluss zu, dass die derzeitige Sauberkeit des Donauwassers darauf zurückzuführen ist. Es liegt für mich daher der Verdacht nahe, dass einige Reedereien lediglich Lippenbekenntnisse abgegeben hatten, was ihre Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Abwasser- und Abfallentsorgung betrifft.

Ich war in meinem Berufsleben in der Abfallwirtschaft beschäftigt und erlaube mir deshalb einen Vorschlag: Es müssten gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, die für alle Personen- und Frachtschiffbetreiber ein Begleitscheinsystem für ihre Abwasser- und Abfallentsorgung vorsehen, wie es das schon jetzt bei der Entsorgung gefährlicher Abfälle gibt.

Alfred Gerstbauer, Krems