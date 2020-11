Jedes Kind hat täglich so durchschnittlich 5 bis 7 Stunden Unterricht vor dem Computer. Danach sind noch die Aufgaben zu machen und zwar ebenfalls größtenteils mit und vor dem Computer. Grob geschätzt müssen meine Kinder jeden Tag zwischen sieben und neun Stunden vor dem PC sitzen.

Jeder Lehrer unterrichtet mit Inbrunst und versucht natürlich so viele Lehrinhalte wie möglich im Unterricht unterzubringen beziehungsweise zu vermitteln. Scheinbar ohne Rücksicht, dass der Schüler viele Fächer hat und für alle lernen muss. Aber so ist es halt einmal im Gymnasium. So weit so gut!

Ich möchte mich auch nicht über den täglichen Kampf mit Computer, Drucker, Druckerpatronen, WLAN etc. beschweren, so ist nun mal das Leben in der heutigen modernen Zeit. Auch dass jedes Kind einen eigenen Computer benötigt, um überhaupt unterrichtet werden zu können, ist vermutlich heute schon Standard.

Was aber überhaupt nicht zu akzeptieren ist, ist die Tatsache, dass sich schön langsam Kopfschmerzen, Augenschmerzen und Schmerzen in Nacken und Rücken einstellen. Wenn man unter anderen Umständen erzählen würde, dass man seinen Kindern gestattet, täglich 7 bis 9 Stunden vor dem PC zu verbringen, würden vermutlich allerorts schon die Alarmglocken läuten. E-Learning, in dieser Form, schützt unsere Kinder nicht vor Krankheiten, sondern macht sie erst krank und bedarf einer gründlichen und raschen Evaluierung!

Michael Hornak, Schwechat