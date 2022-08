… echt jetzt?

Angeblich soll es ja erstens „sehr umweltfreundlich“ sein und zweitens wird es ja auch nicht so billig sein.

Also ein Tipp an die Verantwortlichen: Die zigtausend Euro für wohltätige Zwecke verwenden, sollte ja in Zeiten wie diesen kein Problem sein. Soviel ich weiß, sind in Tulln ja lt. Verordnung der Gemeinde Feuerwerke verboten. Aber ja alles kein Problem, auch das fahrende Volk hat bei seinem Aufenthalt in Tulln am Nachmittag ein Feuerwerk gezündet?!

Und wie heißt ’s so schön, der größte Fehler war die Erschaffung des Menschen. Stimmt.

Herbert Poisinger, Tulln

NÖN Leser über das Feuerwerk zur Gartenbaumesse in Tulln .

