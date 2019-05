Wenn der Fisch vom Kopf her stinkt, dann ist er tot und muss entsorgt werden. Der in regelmäßigen Intervallen sich wiederholende Beischmuck mit Nazi-Parolen aus dem zentralen Parteiengewerke lässt deren geschichtlichen Mentor noch in der Hölle jubilieren.

Nur wenn diese Partei mit neuen Köpfen und Statuten und auf den Kopf gestellt wird, kann sie sich noch politisch einbringen. Die unzähligen Christen, die in Blau ihren Bannenträger vermuteten wurden hier besonders enttäuscht. Dass diese Eiterblase mit sehr langer Verzögerung erst unmittelbar vor der EU-Wahl zum Platzen gebracht wurde, lässt vermuten, dass dieser aufdeckende Geniestreich nicht von Österreich aus gelenkt wurde.

Dr. med. Gernot Zumtobel, Götzis