Mich erreicht als Leiterin der Seniorenpastoral der Erzdiözese Wien ein Anruf: eine Dame, um die 70, ist erzürnt: „Ihr müsst was tun! So kann das nicht weitergehen! Was sind wir alten Menschen überhaupt der Gesellschaft noch wert? Wie lange wird es dauern, bis wir gedrängt werden, uns umbringen zu lassen?“ Die ARGE Altenpastoral der österreichischen Diözesen setzt sich in ihrer Arbeit für die Anliegen und Wünsche der alten Menschen ein. Deshalb ist es ihr Auftrag, einen kritischen Blick auf gesellschaftliche Realitäten zu werfen und mit und für die ältere Generation einzutreten.

„Da liegt es das Kindlein auf Heu und auf Stroh …“ Unser romantisierender Blick auf die Krippe entspricht wahrscheinlich nicht der Realität. Ob sich eine Mutter wünscht, dass ihr Kind in einem Stall zwischen den Tieren geboren wird? Auch auf das Alter schauen wir manchmal mit diesem „rosaroten“ Blick: Zeit für Hobbies, Enkelkinder, Ehrenamt, Reisen. Aber ist auch hier nicht manchmal die Realität viel härter? Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Demenz gehören genauso zum Alter dazu. Das Kind in der Krippe war wie jedes Baby auf Unterstützung angewiesen.

Selbstverständlich kümmern sich Maria und Josef um Jesus. Für ein Altern in Würde braucht es ebenfalls Unterstützung – materiell, gesellschaftlich, auch politisch und vor allem menschlich. Auf vielen betagten Menschen lastet der Druck, nichts mehr für die Gesellschaft wert zu sein, eine Last für die anderen zu sein. Ist da die Möglichkeit des assistierten Suizids bei unerträglichen Schmerzen oder dauernder Pflegebedürftigkeit der Ausweg? Nein, das kann es nicht sein. Wir fordern einen ganzheitlichen Blick auf das Leben, einen Blick auf das Alter in der Gesellschaft, in der alte Menschen nicht als Last und Belastung gesehen werden, sondern mit ihrer Lebensgeschichte, ihren Ängsten wertgeschätzt werden.

Die Könige bringen Gold, Weihrauch und Myrrhe zur Krippe. Was können diese Gaben im Blick auf unsere Seniorenarbeit bedeuten? Palliativmedizin, Hospizbegleitung kosten Geld. Dieses Gold müssen alte Menschen der Gesellschaft wert sein. Die Könige bringen auch Weihrauch zum Kind. Spirituelle Begleitung, Seniorenpastoral, Seelsorge in Pflegeheimen geben Halt und Kraft in schweren, ausweglosen Situationen. Der Myrrhe wird schmerzlindernde Wirkung zugesprochen. Schmerzen sollen behandelt werden, Palliativmedizin setzt sich zum Ziel, die Lebensqualität von schwerkranken Menschen zu verbessern.

Bei der Krippe stehen Hirten, sie kommen aus ihrem Alltag zum Kind. Jeder und jede von uns kann ein Hirte, eine Hirtin für ältere Menschen sein. Ein Anruf, ein kurzes Nachfragen bei der Nachbarin, wie´s geht, Pfarren und Seniorenrunden, die sich um die kümmern, die nicht mehr kommen können – sie sind Hirten und Hirtinnen. Das ist unser weihnachtlicher Auftrag für die kirchliche Seniorenarbeit – Hirte zu sein, da zu sein, wenn alte Menschen uns brauchen, die Hand hinzuhalten und dem anderen zu sagen: „Ich bin für dich da!“

Vielleicht gelingt es uns dann, den anderen in seiner Würde und Selbstbestimmung wertzuschätzen. Damit jeder Mensch weiß, ich darf alt und krank sein, ich brauche keine Angst haben, denn ich bin nicht allein. Und das gilt nicht nur für die Dame am Telefon der Seniorenpastoral, sondern für alle älteren Menschen in Österreich.

Beatrix Auer, Fachbereichsleiterin Seniorenpastoral