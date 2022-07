Ein „Geschenk“, das gar keines war …

Vorweg: Die heute lebenden Personen haben nichts mit dem Raub zu tun. Das Stift Göttweig wurde durch die Gauhauptstadt Krems in der NS-Zeit „eingezogen“. Oberbürgermeister Franz Retter legte alles daran, damit die Stadt Krems Besitzerin des Klosters wurde. Stadtarchivar Hans Plöckinger sah eine alte Schuld beglichen, denn das Stift sei ein Bollwerk gegen das Deutsche Reich gewesen. 1941 wurde das Kremser Stadtmuseum neu eröffnet, und die „Kleine Volks-Zeitung“ lobte, dass es durch Retter und Plöckinger möglich wurde, „einen großen Teil der bisher im Stift Göttweig verborgenen Kunstschätze im Stadtmuseum (…) der Allgemeinheit zugänglich zu machen“.

Nicht alle Schätze landeten dort, nicht wenige fanden den Weg in Büroräume des Bürgermeisters oder zu Privaten. Auch das Gitter verschwand. Nach dem Krieg wurden nicht alle Kunstschätze restituiert. Es gab einen Pater, der, wenn er in besseren Kreisen in Krems eingeladen war, die Angewohnheit hatte, alte Stühle umzudrehen, um sicherzugehen, dass er nicht vielleicht auf einem aus Göttweig sitze, den er nach der Nachspeise gleich mitnehmen könne …

Gemeinsam mit Pater Johannes Paul Abrahamowicz konfrontierte ich 2016 die damalige Besitzerin des Hotels mit der Geschichte des Gitters. Sie erklärte, dass sie nicht an eine Rückgabe denke. Ein publizistischer Skandal hätte auch wohl zum Erfolg geführt, doch wir setzten auf Diplomatie. Nach einem halben Jahr hieß es, dass, sobald die Familie das Hotel verkaufen würde, das Gitter zurückgegeben werde. Eine ungewisse Geschichte! Pater Johannes Paul meinte schmunzelnd: „Zeit ist ein besonderes Gut, und in der katholischen Kirche sind 2.000 Jahre keine Größe.“ 2021 wurde tatsächlich die „Alte Post“ verkauft, und die (neuen) Besitzer hielten Wort. Ein Happy End mit einem Wermutstropfen, der ein Viertelliterglas füllen würde …

Dieses „Geschenk“ ist nur möglich gewesen, weil für manche Menschen Geschichte kein lästiges Beiwerk ist, sondern Bestandteil unserer Demokratie. Es hat 82 Jahre gedauert, bis ein geraubtes Gitter restituiert wurde. Ein wirklicher Freudentag nur für jene, die die Geschichte kennen.

Dr. Robert Streibel

Krems, Wien