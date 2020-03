"Auch damals gab es zuweilen besondere Belastungen durch überfüllte Abteilungen und übervolle Ambulanzen. Insgesamt war es eine kontinuierliche und weitgehend vorausschau- und überschaubare Entwicklung. Es war auch damals immer ein konstruktives und engagiertes Miteinander im Interesse der Patienten.

Aber nichts davon ist mit dem vergleichbar, was in diesen Tagen den Mitarbeitern des Landesklinikums Scheibbs abverlangt wird. Dies gilt vor allem für jene, die unmittelbar und unermüdlich um die medizinische und pflegerische Betreuung und Behandlung der Patienten bemüht und dabei auch persönlich einem erhöhten gesundheitlichen Risiko ausgesetzt sind. Ihnen allen gilt es für ihren Einsatz in dieser beispiellosen und belastenden Situation zu danken und Mut zu machen.“

Günter Peter, Scheibbs