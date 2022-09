Ein großes Dankeschön

Mein ganz großer Dank gilt aber speziell dem Pflegeteam der Abteilung Interne I. Man gewinnt den Eindruck, dass die Damen und Herrn, die hier arbeiten, äußerst gut aufeinander eingestellt sind und perfekt und harmonisch zusammenarbeiten. Ich habe in all den Tagen und Nächten, die ich im Krankenhaus zubringen musste, kein lautes, kein böses Wort gehört. Das Pflegeteam widmet sich mit großem Einfühlungsvermögen, Verständnis, hoher Professionalität und Geduld den Patienten, die mitunter – wohl auch schmerzbedingt - nicht ganz einfach zu behandeln sind.

Wenn man als Patient so am Rande mitbekommt, wie eine junge Pflegerin einen alten, schweren, kaum ansprechbaren Menschen wäscht oder bettet, wenn man sieht, wie umsichtig, ja geradezu liebevoll sie mit diesem umgeht, so ist man schon tief berührt.

Und das Pflegepersonal führt all diese, häufig auch körperlich anstrengenden Arbeiten unter zeitlichem Druck aus, mitunter wohl außerdem seelisch belastet von beruflichen oder privaten Sorgen.

Ich fragte eine erfahrene Pflegerin wie sie es immer noch schaffe, jeden Morgen freundlich das Krankenzimmer zu betreten, mit einem Lächeln und ein paar netten Worten auf den Lippen. Sie antwortete spontan, ohne lange zu überlegen: „Mir macht mein Beruf eben Freude!“

Ich habe noch nie so viele nette, freundliche und hilfsbereite Menschen getroffen wie in diesen beiden Monaten im Landesklinikum Zwettl.

Vielen herzlichen Dank!

Friedel Moll