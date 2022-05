Ein Rückschritt!

In einer Besprechung wurden alle Eltern, die ihr Kind für das kommende Jahr angemeldet haben und auch jene Kinder, die schon in der Krabbelstube betreut werden, auf eine einzige Tagesmutter in Lunz verwiesen. Ob diese eine Tagesmutter wirklich den gesamten Bedarf an Kinderbetreuung decken kann, wird sich wohl erst im kommenden Jahr zeigen. Es ist jedenfalls sehr bedauerlich, dass die Gemeinde hier mit wenig Kreativität und Bemühung der Betreuung der jüngsten Gemeindemitglieder einfach ein Ende setzt. Schlussendlich gehen auch wieder Arbeitsplätze, in einem gut eingespielten Team an Pädagoginnen, verloren.

Martina Utz, Lunz am See, zum Artikel "Der Krabbelstube in Lunz droht die Schließung"