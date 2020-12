Man setzt den Bürgermeister der unzuständigen Nachbargemeinde (der ist von der anderen Partei: ÖVP) mit einer kleinen Demo unter Druck, damit der eigentlich zuständige Bürgermeister langsam in die Gänge kommt (der von der eigentlich zuständigen Gemeinde und von der eigenen Partei: SPÖ) So vermeidet man, dass parteieigenen ein direkter Vorwurf entsteht. Solange Medien das auch so berichten, ohne den Schmäh aufzudecken, geht das auch durch.

Ärger Bürger wettern gegen Autoplatz in Hagenbrunn

Reinhold Sulz

Wien