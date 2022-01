Ein Sozialdemokrat entdeckt den sozialen Wohnbau. Dies denkt man sich beim Lesen der Aussagen des Vzbgm. Othmar Holzer anlässlich der Budgetrede im Stockerauer Gemeinderat. Offensichtlich sind der Stockerauer SPÖ die Themen ausgegangen, dass man auf die urmarxistische Forderung einer Leerstandsabgabe zurückgreifen muss. Alle Immobilienexperten sind sich darüber einig, dass eine Leerstandsabgabe niemals zu mehr verfügbaren Wohnraum führt. Ein jeder Leerstand hat eine Ursache, die durch Geldzahlungen nicht beseitigt werden kann.

Bei der Gründung der KIG (Kommunalen Immobiliengesellschaft) hat man dieser KIG keinen "sozialen Auftrag" erteilt. Sie ist daher zur Ertragsoptimierung verpflichtet. Ich sage nicht zur Gewinnorientierung, dann damit tut sich der Vzbgm. Holzer sicherlich schwerer. Er war damals schon in führender Position und hätte seine soziale Ader schon damals kundtun können.

Bemerkenswert ist, dass auch zum heutigen Zeitpunkt die KIG, die überwiegend Althäuser (Baubewilligung vor Mai 1945) verwaltet, dank der Zustimmung von ÖVP und SPÖ dort den Richtwert verlangt. Das Richtwertsystem ist der maximal mögliche Mietzins im Altbau. Die BundesSPÖ, weil Holzer auf die Funktionäre der Parteien auf Bundesebene vertraut, ist gegen den Richtwert, obwohl auch der nicht die tatsächlichen Kosten für den Vermieter abbildet.

Es erhebt sich daher die Frage ist Herr Vzbgm. Holzer auch einer jener Sozialdemokraten der die Frau Pamela Rendi-Wagner nicht mag? Speziell die Abg. Ruth Becher (Mietrechtsprecherin der SPÖ) hat in dieser Frage eine völlig andere Meinung. Ich finde das Verhalten der Stockerauer Sozialdemokraten als scheinheilig, wenn Sie hier eine andere Position als ihre Bundesgenossen vertreten und in der Folge nach leistbarem Wohnraum und einer Mietzinsbeihilfe schreien. Diese Mietzinsbeihilfe ist eine Finanzierung für die KIG aus dem Steuertopf. Man könnte ja bei Bedürftigen auch die Miete senken. Wenn daher bei der KIG Wohnungen leerstehen, was ich mir nicht vorstellen kann, liegt das sicher nicht am Mieter.

Völlig anders ist die Lage beim privaten Vermieter bzw. beim Neubau von Eigentumswohnungen. Hier wird auch von Politikern und anderen selbsternannten Experten nicht unterschieden, weil dort die Mietzinsbeschränkungen des Altbaues nicht gelten. Das ist ein anderer Wohnungsmarkt.

Ein bedürftiger Wohnungssuchender muss sich nicht eine teure Eigentumswohnung anmieten. Der sollte sich am "sozialen Wohnungsmarkt", den es offenbar in Stockerau ja nicht gibt, wohnversorgen. Außerdem bekommt dank der Stockerauer Gemeinderäte ein derartiger Mieter keine Mietzinsbeihilfe. Diese gibt es nur für Gemeindemieter. Dass die Wohnungen oftmals so teuer sind und deshalb nicht für alle als leistbar angesehen werden, hat den Grund, dass die jeweiligen Bauträger Gewinne machen müssen, damit diese die als Funktionäre in den Wohnbaugenossenschaften sitzenden Parteifreunde in Versorgungsposten halten können. Man könnte sicher billiger bauen. Speziell die Gemeinnützigen.

Man kann nicht dem privaten Vermieter das Paket der sozialen Lasten umhängen und sagen ein Bedürftiger soll sich die teuerste Wohnung nehmen und wenn das nicht geht, schreit man nach leistbaren Wohnraum. Man muss halt auch als Sozialist die Kirche im Dorf lassen. Der letzte Aspekt in dieser Frage ist, was meint man mit "leistbarer Wohnraum". Ein Vermieter muss einen gewissen Standard anbieten. Der kostet Geld. Die Löhne von Professionisten steigen ständig (dank der Gewerkschaften). Die Mieten dürfen nicht steigen! Wie soll sich das ausgehen? Das zahlt der private Vermieter aus der Privatschatulle!

In dieser Situation vergessen die Damen und Herren Gemeinderäte überall, dass wenn sie die Gebühren und Liegenschaftsabgaben einschließlich Wasser und Kanal sowie Müllabfuhr erhöhen, diese Erhöhungen die Betriebskosten anheben (die von den Mietern gern als Wohnkosten miteinbezogen werden, wobei der Vermieter nur Inkassant ist).

Dann geht die Politik scheinheilig her und ruft nach "leistbaren Wohnraum", obwohl sie durch diese Erhöhungen die Betriebskosten kräftig angeheizt hat. Eine solche Doppelbödigkeit ist mir noch nie vorgekommen. Hier gilt der sozialistische Ausspruch: "Wenn man Dir gibt, dann nimm, wenn man Dir nimmt, dann schrei!" Das machen die populistischen Politiker aller Couleurs und die Ahnungslosen glauben das.

Franz Huber, 2000 Stockerau

Die in der NÖN abgedruckten Leserbriefe spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.