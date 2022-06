Eine Chance mit Vorbildwirkung?

In Weidling soll aus Spar und Tankstelle ein – natürlich größerer – Eurospar entstehen. Damit auf diesem großen Areal die bestmögliche Nutzung realisiert werden kann, hat die Stadtgemeinde Arztpraxen, Kinderbetreuungseinrichtungen oder Co-Working-Spaces (Was ist damit gemeint?) beziehungsweise Kraftfahrzeugs- und Fahrradabstellplätze als zusätzliche Nutzung angeordnet. Das sind alles wirklich gute Ideen!

Wenn aber schon eine relativ große Fläche nue verbaut wird, wäre doch ein soziales Projekt wie günstige Startwohnungen auf dem Dach des künftigen Eurospar denkbar. Man denkt dabei an die jungen Erwachsenen von Klosterneuburg und Umgebung, die sich hier im Speckgürtel von Wien weder Miete noch Kauf von Wohnungen leisten können. Warum also nicht gleich mehrere Stockwerke in die Höhe bauen, wenn der Boden für die Nutzung von Acker, Wiese oder Wald ohnedies schon verloren ist?

Eurospar hätte Mieteinnahmen und mehr Kunden. Wer bei Eurospar wohnt, kauft auch mehr bei Eurospar ein. Jungen Leuten macht Verkehrs- und Verkaufslärm nichts aus. Auch können die hier Feste feiern, ohne Alte zu stören. Für die jungen Eltern und deren Kinder wären ja auch Arztpraxen und Kinderbetreuungseinrichtungen beziehungsweise Auto- und Fahrradabstellplätze direkt vor der Haustüre.

Die Stadtgemeinde Klosterneuburg könnte also gemeinsam mit Eurospar ein ganz neues soziales Projekt vorweisen, das Vorbildwirkung für andere Supermärkte haben sollte, die Verschwendung von Boden etwas minimieren und junge Familien fördern würde.

Auch hätte die Stadtgemeinde durch die zu zahlenden Abgaben der jungen Mieter mehr Einnahmen. Ebenso würde Klosterneuburg, das einen hohen Pensionistenanteil hat, verjüngt werden und die Abwanderungen junger Leute wäre gestoppt.

Bezüglich der Arztpraxen sollte darauf geachtet werden, dass zum Beispiel bei Eurospar bestimmte fehlende Kassenpraxen angesiedelt werden, die auch bereit wären Kassenpraktiker auf lange Sicht zu bleiben.“

Ingrid Kovacsovics, 3420 Kritzendorf

NÖN Leser über die Stadtentwicklung an der Weidlingerstraße und zum Artikel „ Ideen rund um Klosterneuburger Eurospar sind weiter gefragt “

Die in der NÖN abgedruckten Leserbriefe spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.