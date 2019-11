Eine Lanze brechen für den Hund.....

Shitstorm auf social media und der Inhalt zahlreicher Leserbriefe zum neuen NÖ Hundehaltegesetz zeigen wieder einmal auf, wie schnell eine Debatte am eigentlichen Thema vorbeigehen kann. In all den Schreiben ist einerseits nur noch vom Hund der wie eine gesicherte Waffe zu behandeln ist zu lesen, andererseits wird endlos aufgezählt, dass Bello, Rex und Rambo noch nie einem Menschen ein Haar gekrümmt hätten und mit allen Menschen nur spielen wollen.

Aus meiner Sicht geht diese ganze Diskussion am eigentlichen Thema, nämlich Sachkunde und Wissen um den „besten Freund des Menschen“ sowie dem zwischenmenschlichen Umgang mit oder ohne Hunden im öffentlichen Raum, vorbei.

Ist es nicht primär eine Frage der Verantwortung, wie wir Menschen einander begegnen?

Was gibt es für einen Grund, Hunde auf Kinderspielplätze, zu größeren Menschenansammlungen und in Gaststätten überhaupt mitzunehmen? Warum muss man einen Hund mit Beißkorb und Leine sichern, um ihm dem Stress von Lärm und der Gefahr, dass ihm auf Schwanz oder Pfote gestiegen wird, überhaupt aussetzen? Ein sachkundiger Hundebesitzer wird von sich aus seinem Hund diese Qual ersparen und Menschenansammlungen möglichst ausweichen. In Gaststätten wird sie oder er einen Platz abseits der Menschenmassen wählen oder eben das Lokal nicht mit Hund betreten.

Hundebesitzer und Nichthundebesitzer müssen wissen, dass Kinder bis zum Erreichen des Schulpflichtalters, und manchmal sogar darüber hinaus, im Umgang mit Hunden nicht alleine gelassen werden sollen, weil sie nachweislich das Verhalten eines Tieres nicht einschätzen können. Der Tierhalter hat selbstverständlich die Verantwortung im Umgang und dem Führen seines Hundes. Aber eine Mutter oder ein Vater dürfen den Hund auch nicht in Stress bringen, weil ihr Kind das fremde Tier nur „ein bisserl streicheln mag“.

Als Nichthundefreund muss man auch nicht jedem Hund in Panik ausweichen, wenn er an der Leine, aber ohne Beißkorb geführt wird. Ebenfalls soll dieses Verhalten auch nicht auf andere Mitmenschen übertragen werden. Man kann in Ruhe ausweichen. All das liegt im Miteinander von uns Menschen und nicht beim Tier!

Als Veterinär weise ich auch klar auf die Verantwortung des Hundehalters hinsichtlich der Gesunderhaltung seines Tieres hin.

Als gesund wird einerseits das Fehlen jeglicher körperlichen Einschränkungen definiert. Wie oft haben wir Tierärztinnen und Tierärzte mit angeblich plötzlich aggressiven und leider nicht selten von Hundeflüsterern und Co „vorbehandelten“ Hunden zu tun, bei denen sich bei klinischer Untersuchung herausstellt, dass die Tiere zB unter chronischen Ohren-, Zahn und Gelenksentzündungen leiden. Ein Hund gehört mindestens einmal jährlich auf seinen körperlichen Zustand tierärztlich untersucht.

Andererseits gibt es leider auch Tiere, die tatsächlich in ihrem Verhalten auffällig bzw. im Umgang schlecht bis gar nicht sozialisiert sind. Hierbei ist es immer wichtig, durch Verhaltensveterinärmediziner abklären zu lassen, woher der Hund stammt und unter welchen Bedingungen er gehalten wird/wurde. Aber auch dies liegt in der Verantwortung von uns Menschen! Es ist doch keine Überraschung, wenn ein Hund aggressiv wird, wenn er zum Hundeleben zu wenig Platz und/oder Auslauf hat. Wie oft erfolgt die Anschaffung eines Hundes völlig unüberlegt und der oder die Hundebesitzer sind in kürzester Zeit überfordert? Die Tierschutzhäuser sind voll mit Hunden, die schlecht sozialisiert sind, weil sich der Besitzer nie mit dem Tier beschäftigt, weil er oder sie ihn nie erzogen und ausgebildet hat!

Ich bin der festen Überzeugung, dass es an uns Menschen liegt, wie wir mit Hunden leben und ob diese in unsere Gesellschaft passen. Es geht um ein verantwortliches Miteinander von uns Zweibeinern und der Sachkunde des Hundehalters. Ein vermeintliches Wegsperren der Gefahr durch Beißkorbpflicht ist sicher nicht die Lösung!“

Dr. Heinz Heistinger, Präsident der Landesstelle Niederösterreich der Österreichischen Tierärztekammer, Lilienfeld

Zum Artikel "Hundehaltegesetz: Viel Skepsis zu neuer Regelung".