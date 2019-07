Ich war vor etwa 20 Jahren bereits im Auftrag einer Gruppe um Herbert Steiner in dieser Angelegenheit tätig. Der Erfolg war damals sehr gering, allenfalls erfolgte eine leichte Änderung der Flugrouten. Im außergerichtlichen Verhandlungswege war die Lobby der Weinbauern viel zu stark, der politische Druck enorm. Auf eine gerichtliche Auseinandersetzung wollte und konnte sich meine Mandantschaft nicht einlassen.

Das Problem an sich ist meines Erachtens einfach. Der Kulturenschutzverein greift in das natürliche Wettergeschehen ein, und zwar ausschließlich zum Nutzen der weinbautreibenden Betriebe und ausschließlich zum Schaden der im umliegenden Bereich liegenden landwirtschaftlichen Betriebe. Diese verlieren nämlich Niederschläge durch den Eingriff der Hagelflieger. Da ich selbst in dem betroffenen Gebiet wohne, kann ich das selbst immer wieder beobachten. Ich wünsche jedenfalls der nunmehr aktiven Gruppe viel Erfolg.

Dr. Günter Vasicek, ehemaliger Rechtsanwalt, Buchberger Waldhütten Schönberg/Kamp

Zum Bericht „ Kampf um die Regenwolken: Widerstand gegen Hagelflieger “.