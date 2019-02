Anstatt endlich etwas für den Handel in der Stadt zu tun, stampft man ein Einkaufszentrum nach dem anderen aus dem Boden. Einkaufen in der Innenstadt wird immer unattraktiver, was die Auswahl der angebotenen Waren, das Parken (Gebühren) etc. betrifft.

Meistens muss man sogar zum Versandhandel wechseln, weil man die einfachsten Sachen nicht mehr erhält. So kann man auch eine Stadt wirtschaftlich sterben lassen. Traurig, aber wahr.

Roswitha Zatlokal, Krems

