„Der Grund meines Schreibens an Sie ist ein Dankeschön an das Tullner Spital. Meine Frau befindet sich seit Wochen in der Klinik. Davon 14 Tage auf der Intensivstation. Der unglaubliche Einsatz an Menschlichkeit und medizinischer Kunst, beginnend von den Putzfrauen, über Pflegehilfen, Schwestern, Oberärzten bis zur oberen Etage Primar Lechner, Primar Frank: ich kann nur würdigen, im Sinne meiner Frau Elfriede und mir ein herzliches Dankeschön weitergeben!

So hoffe und bitte ich Sie, in Ihrer Kolumne, meinen Brief zu berücksichtigen. Die Öffentlichkeit soll wissen, welch fantastische medizinische Institutionen wir in Österreich haben und uns glücklich preisen dürfen, in diesem Land leben zu dürfen.“

Hanns Schmid, 3400 Klosterneuburg