Der Vorschlag, mit der Brachialgewalt der Harvester-Walderntemaschinen die Wege in der Au in 90 Meter (!!!) breite Schneisen zu verwandeln, wäre eine katastrophale Entscheidung. Das Erscheinungsbild der weithin bekannten Stockerauer Au wäre völlig verändert. Unser Naturschutzgebiet ist ja nicht nur vitaler Lebens- und Erholungsraum, sondern hat auch eine wichtige Schutzwaldfunktion vor Überhitzung und Hochwasser. In Zeiten des Klimawandels, in denen jeder von der Begrünung der Städte und vom Wert der Grüngürtel um Ballungsräumen spricht, soll bei uns im Naturschutzgebiet gerodet werden, was das Zeug hält.

Herr Hödl hat sich schon hervorgetan, als er die Wehr oberhalb des Gasthauses Konrad für Besucher komplett absperren und zusätzlich die beliebte Schotterbank wegbaggern lassen wollte. Nur mit größter Mühe konnten wir diesen Unsinn abwenden.

Wir wollen eine möglichst natürliche Au und keinen durchjudizierten Landschaftspark. Auch in den Nationalparks Stopfenreuth und Lobau sind solche radikalen Eingriffe tabu.

Die behutsame und umsichtige Einzelentnahme kranker Bäume und die Kontrolle des Bauhofteams jeder einzelnen (!!!) Esche ist die einzig ökologisch richtige Methode, um auf schonendste Art unser Naturschutzgebiet wieder zu gesunden. Franz Els und sein Team haben über Jahrzehnte unser Augebiet in äußerst engagierter Weise verwaltet und gepflegt.

Und noch was zum Nachdenken: Man könnte ja auch die Gesetze verändern und nicht den Wald – oder?

Werner Fürtner, Obmannstellvertreter der Naturfreunde Stockerau