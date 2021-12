Sehr geehrte Damen und Herren,

da ich schon ein sehr ,alter Dackel’ bin – schon 19 Jahre in Pension – habe ich Zeit, um Ihnen zu schreiben:

Ich nehme Bezug auf den Artikel, der mir heute zufällig im Internet aufgefallen ist. Nachdem ich, Rudolf Hintermeier, in diesem Artikel angeführt bin, teile ich Ihnen mit, dass diese ,Causa’ letztlich doch noch ein gutes Ende gefunden hat.

Nach meinem seinerzeit stattgefundenen Treffen mit dem Leiter der Polizeiinspektion auf der Hohen Warte (sein Name ist mir nicht mehr erinnerlich!) habe ich, nachdem ich nicht so leicht aufgebe, ein Schreiben an Ihn gerichtet, worin ich den Sachverhalt aus meiner Sicht nochmals darlegte. Meine Argumentation hat dazu geführt, dass ich nach etwa drei Wochen ein Antwortschreiben der Polizeiinspektion erhielt, worin mir mitgeteilt wurde, dass ich die Polizeistrafe von Euro 50.- nicht bezahlen muss.

Dieses Entgegenkommen der Polizei rundet diese Story doch ganz gut ab!

Rudolf Hintermeier, 3400 Klosterneuburg

Leserbrief zum Artikel „ Anzeigenflut in der Kuchelau “ bzw. „Aufreger Fahrradstraße“ vom 14. 11. 2018.