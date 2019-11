"Genau so, wie sich dieser Kommentar von Herrn Czeczelich liest, wird auch das Restaurant Stiftskeller und das Stiftscafe geführt. Auf niedrigst denkbarem Niveau. – Und deswegen bringen mich jetzt auch keine zehn Pferde mehr dorthin. Es ist mir völlig unverständlich, warum das Stift den Stiftskeller, dessen Potenzial von Lage und Räumlichkeiten her gar nicht hoch genug eingestuft werden kann, so betreiben lässt. Ich war früher oft, dann nur mehr sporadisch dort. – Zuletzt immer und ausnahmslos enttäuscht bis entsetzt über die Qualität der Speisen und die unsägliche Unbedarftheit und Unfreundlichkeit des Personals. Jetzt gehe ich definitiv nicht mehr hin.“

Betrifft: „Der letzte ,Zug’ ist abgefahren“, NÖN-Ausgabe 45, 6. 11. 2019, Seiten 4/5

Christoph G

3400 Klosterneuburg