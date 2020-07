Erfreuliche Initiative.

Sehr erfreulich, dass nun bei uns in Neunkirchen eine Partei mit ihren drei Gemeinderäten die Initiative ergreift und der Bevölkerung die Möglichkeit gibt, bei Vorhaben respektive Entscheidungen rund um die Sanierung des Stadtparks ihre Meinung kundzutun.

Mir persönlich ist gerade der einst wunderschöne uralte Stadtpark ein Anliegen. In den 50-ern haben wir Kinder dort gerne gespielt. Der Stadtpark war gepflegt und man konnte sich dort gefahrlos bewegen. (...) Es wäre nur zu begrüßen, wenn dieser ehrwürdige Stadtpark wieder zu einer Oase der Erholung für Neunkirchner jeden Alters würde. Wenn viele Bürger den „Talk am Bankerl“ wahrnehmen, könnte dies durchaus ein erster Schritt in eine völlig neue Schiene – nämlich die der aktiven Mitsprache (Ideen-Einbringung) an Neuerungen und Verbesserungen im gesellschaftlichen Miteinander Neunkirchens – sein.

Irene Landt, Neunkirchen