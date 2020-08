„Erkenne keinen Fehler des Spitals!“.

Als Fachärztin und Oberärztin (...) kann ich keinen Fehler in der Behandlung (...) sehen. Vielmehr braucht es normalerweise keine ärztliche Behandlung nach einem heimischen Spinnenbiss, es sei denn, es entwickelt sich – nach Stunden oder Tagen – eine Infektion. Sofort nach dem Biss aber kann man bestenfalls die Wunde desinfizieren und kühlen, dafür braucht man (...) keinen diensthabenden Arzt von der Versorgung zum Teil schwerkranker Patienten auf den Stationen abzuhalten. Was den „Stachel“ anbelangt, so beißen Spinnen (...) und hinterlassen nichts außer ihr Gift in der Wunde. Man sollte das (...) belastete und im Vergleich zu anderen Ländern wirklich hervorragende Gesundheitssystem Österreichs nicht überbeanspruchen (...).

Dr. Elisabeth Neipp,

Berndorf, Bezirk Baden

