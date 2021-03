Bisher war es nicht möglich, für meinen Vater Alois Poinstingl, 3910 Zwettl, geboren am 20.6.1933, Pflegebedarf 176 Stunden pro Monat laut Gutachten, online einen Impftermin zu erlangen, obwohl ich, sein Sohn, dies jedes Mal versucht habe. Hauptgrund: In Zwettl gibt es viel zu wenige Impf-Termine. Während in einigen Regionen (z.B. Amstetten) genug Impfstoff vorhanden ist, gibt es in Zwettl-Stadt jedes Mal nach wenigen Minuten keine Impf-Termine mehr. In der Nähe von Zwettl auch sämtliche Impftermine innerhalb kurzer Zeit vergriffen.

Es liegen gegenständlich mehrere sachlich ungerechtfertigte Benachteiligungen vor: Das Waldviertel wird als Region von Vornherein mit viel zu wenig Impfstoff versorgt. Pflegebedürftige, die zu Hause betreut werden, werden gegenüber den Pflegebedürftigen in Pflegeheimen benachteiligt. In den Pflegeheimen brauchen sich die Bewohner um nichts kümmern. Pflegebedürftige zu Hause müssen monatelang dem Impfstoff hinterherlaufen und bekommen dann vielleicht irgendwann mit viel Glück eine Impfung. Alte und gebrechliche Hochrisikopatienten müssen sich mit allen anderen über 80-Jährigen an einem Wettlauf um den Impfstoff beteiligen. Das, was Niederösterreich hier mit den alten, gebrechlichen Menschen, die sich selbst nicht helfen können aufführt, ist ein perfides Spiel. Man macht es den alten Leuten möglichst schwer bzw. unmöglich, an eine Impfung heranzukommen. Ich hoffe nicht, dass es dem Land Niederösterreich gelingt, die Impfung so lange hinauszuzögern, bis mein Vater keine Impfung mehr braucht. Das ist meine Hoffnung.

-Christian Poinstingl, Zwettl

Die in der NÖN abgedruckten Leser-briefe spiegeln nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wider.