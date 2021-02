Und sie hat auch gezeigt, wer von den geschätzten Politikern auf seinem Ministerposten wirklich seinem Amt gewachsen ist und wer nicht. Leider waren Überforderungen, Zögerlichkeiten, Falscheinschätzungen und Fehlentscheidungen gerade im Gesundheitswesen an der Tagesordnung - das ist offensichtlich.

Mein Appell an die Entscheidungsträger in der Regierung lautet: Wir haben meiner Meinung nach, sehr viel dafür getan, die älteren Menschen in unserer Bevölkerung zu schützen: Home-learning, Distance-schooling, Kurzarbeit, Verzicht auf Reisen, Geschäftsschließungen,..... um nur einiges aufzuzählen.

Bitte beenden Sie nach Abschluss der Durchimpfung von Pflegeheimbewohnern und Überachtzigjährigen den Lockdown mit nächstmöglichem Datum! Lassen Sie vor allem die Kinder wieder in ihre Schulen, die Familien und jungen Leute, denen so viel abverlangt und zugemutet wurde, in die Zoos, Kinos, Sportanlagen und Bibliotheken.

Auch für alle diese Personen, die längst an ihre physischen und psychischen Grenzen stoßen, tragen Sie eine Mitverantwortung.

Von mir aus testen wir jeden einzelnen beim Eingang, aber lassen wir keinen mehr einsam zurück!

ES IST GENUG !

Und bitte schafft den Impfstoff herbei - mit oder ohne die EU, denn das ist uns mittlerweile völlig egal!

Ulrike Elsner

3380 Pöchlarn