Offensichtlich sind wir in Österreich wieder so weit, dass ein Bürger, der ein Fest zum Gedenken an das 130-jährige Bestehen einer Synagoge in Gänserndorf organisieren möchte, anonym bleiben muss.

Ich möchte daran erinnern, dass Synagoge und Rabbinerhaus die Reichskristallnacht nur deshalb überlebt haben, weil schon vorher alle Juden aus Gänserndorf verjagt worden waren. Man konnte „stolz“ nach Wien melden, dass Gänserndorf judenfrei ist. Nachdem die Nazis den Krieg verloren hatten, wusste man in Gänserndorf offensichtlich nicht viel mit diesen Gebäuden anzufangen. Man hätte ja auch schon etwas früher auf den Gedanken kommen können, daraus eine Gedenkstätte zu machen.

Der immer wieder beschworene Stadtratsbeschluss von 2014 (damals beschloss der Stadtrat, die ehemalige Synagoge abzureißen, Anm.) kann auch wieder rückgängig gemacht werden und erneut zur Diskussion gestellt werden. Er wäre wohl nicht der erste. Aber dann sollte darüber diskutiert werden, wie die Gebäude erhalten werden könnten, ohne der Gemeinde zu hohe Kosten aufzutragen, Fördermittel sind bestimmt zu lukrieren.

Günter Recknagel, Palterndorf