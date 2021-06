Vorweg: Diese Umfrage ist keinesfalls repräsentativ, da man täglich abstimmen kann, des weiteren ist die Fragestellung leider unzureichend und irreführend.

Man möge sich bitte ansehen, wie sehr die Wogen auf social media, konkret auf Facebook derzeit unter der Badner Bevölkerung und der Arbeitenden in Baden hochgehen.

Die Parkplatzstudie wurde 2020 WÄHREND des Lockdowns durchgeführt, wo viele Menschen zu Home Office verpflichtet wurden und es Ausgangsbeschränkungen gab.

Weiters ist die Parkplatzsituation in vielen der neuen grünen Zonen bei weitem nicht so schlimm, wie es eben in dieser Studie noch von unseren "Stadtregierenden" dargestellt wird! Es ist und bleibt Abzocke der Bevölkerung!

Selbst die Kommunikation über die tatsächlich zu erwartenden Kosten ist intransparent gestaltet, erst hieß es, dass ein Jahrespickerl in der grünen Zone 125€ kosten würde, ein paar Tage später wurde das dann nochmal auf 148€ jährlich korrigiert, da man ja dafür auch nochmal extra Steuern, sprich Verwaltungsabgaben zu zahlen hat! Wieso hat man das nicht gleich erwähnt?!

Wieso bindet man die Betriebe und die Bevölkerung hier NICHT ein? Die Verkehrsanbindung der öffentlichen Verkehrsmittel ist dermaßen unzureichend um hier vorab fast ganz Baden zum kostenpflichtigen Ort zu machen. Des weiteren sogar um einiges teirer als in Wien, wo aber dafür die Erreichbarkeit und Anbindung der öffentlichen Verkehrsmittel ausreichend ist!

Ältere Personen, Personen mit körperlichen Einschränkungen, oder auch Personen, die nicht die finanziellen Mittel haben, werden hier überhaupt übersehen! Teilzeitkräfte von weiter weg, müssen nun jährlich 1200€ berappen um zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen, am besten sie fahren öffentlich und benötigen dafür mehrere Stunden, klar, heutzutage hat ja jeder Zeit, vor allem mit schulpflichtigen Kindern, etc.

Geschweige dem von der finanziellen Belastung!

Weiters sehe ich aus der grünen Zone nicht ein, wieso ich in einer anderen entlegeneren grünen Zone dann NOCHMAL zahlen soll. Wieso wird hier so ein unsinniges, Anrainer-und Arbeiterunfreumdliches Modell ohne jegliche Rücksprache und das kurz vor knapp (am 22.06. soll das beschlossen werden) eingeführt?

Ich erwarte mir eine konkrete Stellungnahme seitens den Personen, die dieses Modell tatsächlich gut heißen und das auch so propagieren und hoffe dass es in dieser Form nicht eingeführt wird!

Jasmin Faber, Baden