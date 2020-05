Es kann derzeit zu Verzögerungen kommen!.

Sie schreiben in Ihre Artikel „Aufgrund der Ausnahmesituation kann es derzeit zu Verzögerungen von ein bis zwei Tagen bei der Paketzustellung kommen, sagt Leitgeb".

Diese Aussage ist leider nicht richtig.

Ich bin Firmenkunde bei der Post und betreibe auch einen Onlineshop.

Wir versenden sehr viele Pakete, gerade jetzt in der Corona-Zeit weil Kunden vermehrt in Österreich kaufen.

Alle unsere Sendungen liegen aber bereits seit 05.05.2020 !!! (heute ist der 16.05.2020) in Hagenbrunn und werden nicht weitergeleitet!

Bei der Sendungsverfolgung mit der Paketnummer steht nur „Elektronische Auftragsdaten wurden vom Versender übermittelt“.

Hier ein Beispiel: https://www.post.at/sv/sendungsdetails?snr=1024719500030710174114

Unsere Kunden bezweifeln daher dass wir die Ware überhaupt versendet haben und reklamieren (teilw. sehr böse und ungehalten).

Als Firmenkunde wurde ich auch von der Post über die Probleme nicht informiert und musste selber erst alles mühselig ausforschen um den Umstand zu erklären.

Ich verstehe den Umstand gerade in dieser Zeit voll und ganz, dennoch erwarte ich mir als Postkunde mehr Informationen,

denn die Kunden sind endtäuscht und werden dadurch in Zukunft eventuell wieder bei den „Großen Versandhäusern“ bestellen.

MfG. A-Koi Karl Wiesbauer

Klosterneuburg