Sehr geehrte Frau Virag! Sie schreiben in Ihrem Leserbrief, dass die Stadt für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung kein Herz hat. Dies muss ich auf das Entschiedenste zurückweisen. In den letzten zehn Jahren wurde gerade für diese Menschen viel gemacht. Was hat der Arbeitskreis Leben in Korneuburg zum Thema Barrierefreiheit bis jetzt beigetragen?

Pilotprojekt Korneuburg: Lösung für „Letzte Meile“

Öffentliches Behinderten-WC im Rathaus, Behindertenparkplatz beim Geier, Handlauf beim Musikfreundesaal, Florian- Berndl-Bad behindertengerecht, Treppenlift zum Restaurant im Bad, Haltegriffe und Sitz in den Duschen, Begleitperson geht gratis mit, wenn im Behindertenpass eingetragen, Treppe im Außenbecken, Eingangstüre öffnet sich automatisch, Bushaltestelle beim Krankenhaus, Rampe bei der Terrasse zum Rathauscafé, Rampe bei DM und Hartlauer, Umbau des kath. Pfarrheims und der evangelischen Kirche, Rampe zum Stadtsaal (muss vor Veranstaltung bestellt werden), Handlauf zur Terrasse vorm Rathaus, Lift in der Volksschule und seit April 2015 fährt das ISTmobil die ganze Woche im ganzen Bezirk.

Außerdem: Rampe bei Wutscher und Ice & Snack, Glocke beim Hörgerätegeschäft Neuroth und Reisebüro Ruefa, Induktionsschleife in der kath. Kirche, barrierefreier Zugang zur Augustinerkirche und barrierefreier Zugang zum Sportunion-Heim. Seit September 2013 gibt es Behindertenturnen in der Guggenberger Sporthalle. Nicht zu vergessen unser neuer Bahnhof, Behinderten-WCs gibt es bei der katholischen und evangelischen Kirche, in der Apotheke am Hauptplatz, in der Konditorei Geier und beim Griechen. Behindertenparkplätze befinden sich in der Schaumanngasse, beim ehemaligen Gericht, hinterm Rathaus (Bisamberger Straße), beim Stadtsaal, bei der BH und der Gebietskrankenkasse.

Ich glaube, dass das viele Dinge sind, die in den letzten Jahren gemacht wurden. Ich weiß, dass noch vieles offen ist, aber wir sollten der Gemeinde auch dafür genügend Zeit geben. In diesem Zusammenhang möchte ich mich bei der Stadtregierung und den Mitarbeitern der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit recht herzlich bedanken. (gekürzt)

Ludwig Breichner, Behindertensprecher der SPÖ