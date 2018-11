Geänderter Markt:

Fakt ist, dass sich natürlich auch das Messepublikum in den 13 Jahren Wunderwelt Modellbau geändert hat. Eisenbahnen sind am aussterbenden Ast, detto auch der Trend mit den Drohen und den Fliegern ist abflauend. Die Internet-Shops machen ihr übriges dazu. Und nur als Ausstellung kann die Infrastruktur für so eine Messe nicht finanziert werden.

Vor allem gerade weil wir ein Privatunternehmen sind und keine Förderung von öffentlicher Hand (weder Stadt noch Land) bekommen, ist das Risiko, Aufwand und Ertrag in keinem Verhältnis. Und als Privatunternehmen ist das System Brot und Spiele nicht finanzierbar.



Falsch verstandene Subvensitionitis:

Wir haben mit der Modellbaumesse „Wunderwelt Modellbau“ 2006 angefangen. Damals hat es nur eine große Messe in Wien gegeben. Diese war immer Ende Oktober, wir haben dann die Wunderwelt Modellbau dann gemeinsam mit dem MSC Alpenvorland Ende März veranstaltet – also weit weg vom Termin von Wien. St. Pölten hatte damals neben den fixverbauten Hallen A und B nur eine Zelthalle als Halle C.

Nachdem einige Jahre danach in Wels das Messegelände mit Geldern von Bund, Land OÖ und Stadt Wels riesig ausgebaut worden ist, wurden dort Kapazitäten geschaffen, die natürlich auch „befüllt“ werden müssen. Dadurch wurden dann auch Messe-Themen angegangen, die bisher von anderen Messestandorten bis dato auch erfolgreich veranstaltet worden sind. Davon können auch die Messestandort Tulln, Wieselburg und auch wir mit unserer Wunderwelt Modellbau ein „Leidens”-Lied singen.

Jedenfalls dadurch dass das VAZ St. Pölten zu diesem Zeitpunkt gerade die neue Halle C erst im Gemeinderat beschlossen hat, konnte sich Wels mit dem Thema Modellbau am Messemarkt besser etablieren, setzte sich zwei Wochen nach unseren Messetermin, und wir hatten damit das Nachsehen bei großen Ausstellern.

Fakt ist hier, dass nun nach 7 Jahren Welser Modellbaumesse die Messe Wels ab nächsten Jahr die Modellbaumesse auch nicht mehr veranstalten wird. Dasselbe gilt auch für Ried, die ihre Messe alle 2 Jahre veranstaltet hat. Insofern hat die Subvensitionitis (Wels) nur eines geschaffen: Falsche Ausgangssituationen und am Ende sterben alle – St. Pölten, Wels und Ried. Gratulation an die Politik für falsch verstandene Subventionen.

Und wann dann werden zu mindestens in St. Pölten, Entscheidungen zu spät getroffen – die Halle C hätte fünf Jahre früher angegangen werden müssen. Meines Erachtens das gleiche falsche Zeitfenster wie der jetzige weitere Ausbau.



Edith & Manfred Henzl, Geschäftsführung Henzl Media GmbH

Leserbrief zum Artikel "Modellbaumesse steht vor dem Aus”