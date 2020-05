Fehler bei Gedenken.

Eine Gedenkfeier für die Opfer des Massakers am 6. April 1945 hat es Corona-bedingt nicht gegeben. Dass die Justizministerin Alma Zadić mit Bürgermeister Reinhard Resch und Anstaltsleiter Christian Timm einen Kranz niedergelegt hat, ist ein schönes Zeichen. Wahrscheinlich ist dieses Gedenken so kurzfristig organisiert worden, dass nur die Sozialistischen Freiheitskämpfer Zeit gefunden haben. Wenn dem nicht so wäre und die anderen Opferverbände (von ÖVP und KPÖ) nicht vorgesehen gewesen waren, so müsste man das nicht nur als ärgerlich bezeichnen, sondern als diplomatisches Fehlverhalten der Sonderklasse.

In diesen Tagen wird als eine Lehre des Jahres 1945 die Zusammenarbeit über alle politischen Gegensätze beschrieben und gewürdigt. Die Opfer des Massakers haben sich eine politische Instrumentalisierung des Gedenkens nicht verdient.

Prof. Dr. Robert Streibel, (Historiker) Wien, zum Bericht über die Gedenkfeier zur „Kremser Hasenjagd“ in der Justizanstalt Stein