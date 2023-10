Feindlich und geschäftsschädigend

Sind die Zwettler Grünen kinderfeindlich, behindertenfeindlich und wirtschaftsfeindlich? Wollen sie die Zwettler Innenstadt zur Geisterstadt machen? Es ist eine Tatsache, dass die Zwettler Grünen nicht mit den Anrainern und den Betrieben am Hauptplatz über ihre Aktion zum angeblichen Schutz der Fußgängerzone geredet haben. Ist so eine abgehobene, bornierte Politik, die nicht dem Volk dient, sondern von oben herab den Bürgern ungefragt etwas aufzwingen will, noch demokratisch?

Es ist eine Tatsache, dass die Grünen bei ihrer Aktion die Zufahrt zur Apotheke blockiert haben, sodass schwere Infusionslösungen von einer Kundin nicht abgeholt werden konnten. Sind die Grünen private Parkraumwächter, die einen ganzen Platz sperren können? War die geschäftsschädigende Wirkung ihrer Aktion beabsichtigt? Es ist eine Tatsache, dass gehbehinderte, kranke und alte Personen zur Apotheke, zu den Firmen Hansaton und Kroihs oder zum Zahnarzt Dr. Katzinger zufahren. Eine gehbehinderte Person hat bereits festgestellt, dass sie den Zahnarzt wechseln müsse, wenn sie nicht mehr zufahren könne.

Sind die Grünen behindertenfeindlich? Haben sie etwas gegen Kranke und Alte? Ist ihnen die geschäftsschädigende Wirkung auf die hier in der Innenstadt noch bestehenden Betriebe egal, wenn die Zufahrt zum Hauptplatz mit Pollern blockiert ist? Es ist eine Tatsache, dass Eltern, die oft von weit her mit ihren kranken Kindern ins Krankenhaus fahren müssen, dann zur Apotheke zufahren. Wollen die Grünen, dass z.B. ein weinendes krankes Baby bei Regen in der Nacht allein auf einem weit entfernten Parkplatz im Auto bleiben muss, während die Mutter vor der Apotheke darauf wartet, dass z.B. ein antibiotischer Saft zubereitet wird? Sind die Grünen also auch kinderfeindlich?

Es ist eine Tatsache, dass die Parkraumwächterinnen auf dem Hauptplatz sehr genau kontrollieren und sogar in die Apotheke kommen und nachfragen, wer davor parkt. So zeigte z.B. dort vor kurzem ein Mann der freundlichen Parkraumwächterin in überzeugender Weise seinen frisch verletzten Fuß. Diejenigen, die diese Szene beobachtet haben, sind der Meinung, dass diese Art der Kontrolle, die schon an Leibesvisitation grenzt, zu weit gehe und geschäftsschädigend sei. Wie wollen die Grünen die schon bestehende Kontrolle also noch verschärfen?

Eine Politik, die die noch in der Innenstadt befindlichen Betriebe nicht fördert, sondern mit geschäftsschädigenden Schikanen quält, sollte sich nicht wundern, wenn diese sich eines Tages einen neuen Standort außerhalb der Stadtmauern suchen, auch wenn sie schon sehr lange bestehen – im Fall der Apotheke seit 1598. Kann so eine Politik, die die Innenstadt in eine Geisterstadt verwandeln wird, wenn das so weitergeht, von sich behaupten, dass sie die Innenstadt „beleben“ will?

Astrid und Bernhard Hölzl, Zwettl

https://www.noen.at/zwettl/innenstadt-zwettler-gruene-appellieren-an-einhaltung-der-fussgaengerzone-386631802