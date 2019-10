Wie die Innenausstattung konkret aussieht, darüber gibt es verschiedenen Aussagen. WLAN ja oder nein? Neue Sitze wie im Desiro ja oder nein? Kommen neue Dostos auf der FJB oder nur die alten umlackierten? usw…



Auch wenn die Fotos der neuen Dostos modern wirken, das Grundübel bleibt. Anstelle des versprochenen sortenreinen Cityjets mit 160 km/h Höchstgeschwindigkeit kommt der Dosto mit max. 140 km/h und schlechterer Beschleunigung. Das bedeutet auf die lange FJB-Strecke, dass sich die halbe Stunde Fahrzeitersparnis in heißer Ankündigungsluft auflöst. Indem der strategischen Prüfung praktischerweise die nächsten Jahre noch der schwarze Peter zugeschoben werden kann (Ergebnis frühestens 2021) ist bis dahin auch keine Fahrzeitverkürzung auf der FJB zu erwarten.



Wir freuen uns dennoch als BahnfahrerInnen, dass in der Ostregion mehr Züge und bessere Verbindungen kommen. Dass neue Desiro Cityjets dazukommen und dass sich Bahnfahren modern, jung und klimafreundlich präsentiert. Auch über ein verbessertes internationales Angebot freuen wir uns – als Alternative zum Kurzstreckenfliegen.



Und als Waldviertler BahnfahrerInnen erleben wir zumindest ein Fahrzeitbegräbnis erster Klasse, wenn wir schon weiterhin eine Zweite-Klasse-Region in Niederösterreich bleiben. Was genau die Änderung der Fahrzeuge betrifft, haben wir schon vor einigen Monaten berichtet.

Wir werden auf jeden Fall weiterhin über die Entwicklungen und den neuen Fahrplan berichten und die (neuen) Fahrzeuge gleich auf Herz und Nieren testen – versprochen.

